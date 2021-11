Gesundheitsregion plus nimmt mit konstituierender Sitzung aktive Arbeit auf

Auf Einladung von Landrat Elmar Stegmann hat die erste Sitzung des Gesundheitsforums der Gesundheitsregionplus Landkreis Lindau stattgefunden, teilt das Landratsamt mit. Das Gesundheitsforum sei oberstes Leitungs- und Steuerungsgremium des vorerst bis Ende 2025 befristeten Projekts und setze sich aus Vertretern von 41 öffentlich-rechtlichen Institutionen der Gesundheitspolitik und der Gesundheitsverwaltung, der ambulanten und stationären Gesundheitsversorgung, aus Sozialversicherungsträgern sowie aus Vertretern weiterer gemeinnütziger Organisationen der Region zusammen.

In der konstituierenden Sitzung seien die Geschäftsordnung diskutiert, Bestands- und Bedarfsanalysen vorgestellt und erste Arbeitsgruppen festgelegt worden. „Sie sind unsere regionalen Fachexpertinnen und Fachexperten und gemeinsam möchten wir die medizinische Versorgung, die Prävention und die pflegerische Versorgung im Landkreis weiter optimieren“, habe Landrat Elmar Stegmann die Teilnehmerinnen und Teilnehmer begrüßt. Aufgrund der pandemischen Lage habe die Sitzung online stattgefunden.

Im Grußwort der Fachlichen Leitstelle Gesundheitsregionenplus habe Dr. Malte Bödeker (Bayerisches Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit) die zentrale Bedeutung der „mit Thomas Kaleja ebenso kompetent wie tatkräftig besetzten Geschäftsstelle“, betont. Diese sei Dreh- und Angelpunkt der Gesundheitsregionplus, schaffe den Rahmen für eine organisierte Zusammenarbeit und könne Personen, Informationen und Projekte miteinander vernetzen. So wachse ein Gemeinschaftsprojekt, in das die versammelten Akteurinnen und Akteure ihre vielfältigen Expertisen zukünftig noch stärker auch gemeinsam für die Gesundheit in der Region einbringen würden.

Nach dem Grußwort habe das Kennenlernen der einzelnen Akteure im Fokus der Veranstaltung gestanden. „Die Vernetzung und der Informationsaustausch der regionalen Akteurinnen und Akteure ist von zentraler Bedeutung, um das Gesundheitswesens im Landkreis zu optimieren“, wird Thomas Kaleja, der die Veranstaltung auch moderiert hat, zitiert.

Außerdem seien den Akteurinnen und Akteuren zwei Analysen vorgestellt worden, denn Grundlage für die Entscheidungen des Gesundheitsforums sind Bestands- und Bedarfsanalysen.

Sebastian Eckert aus dem Referat strategische Versorgungsstrukturen und Sicherstellung der Kassenärztlichen Vereinigung Bayerns (KVB) referierte laut Pressemitteilung zur „Herausforderungen für die Sicherstellung der hausärztlichen Versorgung im Landkreis Lindau“.

Zudem führte Natalie Kiechle im Landkreis eine Umfrage zum Stand der Digitalisierung im Landkreis Lindau (Bodensee) durch. Die vorläufigen Ergebnisse präsentierte sie den Expertinnen und Experten. Natalie Kiechle ist Studentin im siebten Semester Gesundheitsökonomie an der Hochschule Ravensburg-Weingarten. Die Ergebnisse würden nach abschließender Auswertung auch auf der Homepage des Landratsamtes unter der Gesundheitsregion veröffentlicht.

Im Vorfeld zur ersten konstituierenden Sitzung seien von Thomas Kaleja anhand von Experteninterviews und einem Fragebogen mit den Mitgliedern des Gesundheitsforums weitere mögliche Handlungsschwerpunkte für die Gesundheitsregion identifiziert worden. Diese Ergebnisse sollen 2022 durch eine umfangreiche Bestands- und Bedarfsanalyse ergänzt werden. Auf dieser Grundlage könnten im Rahmen des zweiten Gesundheitsforums, welches im Frühsommer 2022 stattfinden soll, weitere Arbeitsgruppen initiiert werden.