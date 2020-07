Gesundheitsminister wollen Corona-Tests für Reiserückkehrer

Nach dem neuerlichen Ausbruch des Corona-Virus in Friedrichshafen mit insgesamt 15 Infizierten in Folge einer privaten Feier haben die zuständigen Behörden ein Bußgeld für die Verbreiterin des Virus, eine Frau aus Serbien, weitgehend ausgeschlossen.

Demnach war die Frau, die in einem Landkreis in der Nähe wohnen soll, zu Besuch in den Bodenseekreis gekommen, um an der genannten Feier teilzunehmen. Dort hat sie definitiv mehrere Menschen infiziert.