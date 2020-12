29 Coronafälle hat das Gesundheitsamt Tuttlingen am Samstag, 57 am Sonntag nachgewiesen. In Trossingen starb ein Mensch an dem neuartigen Coronavirus. So verteilen sich die Fälle auf die Gemeinden im Landkreis Tuttlingen:

6x Aldingen, 2x Denkingen, 1x Durchhausen, 2x Emmingen-Liptingen, 1x Fridingen, 1x Frittlingen, 6x Geisingen, 1x Gosheim, 8x Immendingen, 1x Irndorf, 1x Mahlstetten, 1x Mühlheim, 1x Neuhausen, 3x Seitingen-Oberflacht, 13x Spaichingen, 16x Trossingen, 21x Tuttlingen, 1x Wurmlingen.

Am Montag lag der sieben-Tage-Index bei circa 230,4 Neuinfektionen pro Woche und 100.000 Einwohnern.