Gesundheitsamt meldet acht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19

In der abgelaufenen Woche sind laut dem Gesundheitsamt des Bodenseekreises acht Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet worden. Die Zahl der Corona-Infektionsfälle geht im Landkreis weiter zurück.

Im Bodenseekreis galten am Montag, 20. Dezember, laut dem Corona-Wochenrückblick des Gesundheitsamtes 1392 Personen als akute Corona-Infektionsfälle. Ein Rückgang von über 500 Fällen zur Vorwoche mit 1878 Personen. 34 Personen wurden demnach stationär in den Kliniken im Landkreis im Zusammenhang mit Covid-19 behandelt, in der Vorwoche waren es 52.

In der zurückliegenden Woche von Dienstag, 14. Dezember, bis einschließlich Montag, 20. Dezember, sind laut der Mitteilung dem Gesundheitsamt Bodenseekreis insgesamt 782 neue Corona-Infektionsfälle gemeldet worden, in der Vorwoche waren es 971. Es wurden demnach acht Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet (Vorwoche neun).

Der Wert der 7-Tage-Inzidenz ist in der abgelaufenen Woche deutlich zurückgegangen. Der höchste 7-Tages-Wert je 100 000 Einwohner wurde laut Kreisverwaltung in der zurückliegenden Woche vom Landesgesundheitsamt mit 395,1 am Dienstag veröffentlicht. In der Vorwoche lag der höchste Wert bei 605,8.

Impfleistung konstant

In der zurückliegenden Woche sind laut Kreis durch die ärztlichen Praxen und die Impfstützpunkte im Bodenseekreis 19 841 Impfungen verabreicht worden. Das entspricht etwa der Impfleistung der Vorwoche mit 19 947 verabreichten Dosen.

Hinzu komme die Impfleistung der Kliniken, betriebsärztlicher Dienste, mobiler Impfteams in stationären Einrichtungen, Einzelstützpunkten in weiteren Gemeinden sowie gegebenenfalls von Hilfsorganisationen. Hierüber seien dem Landratsamt keine Statistiken bekannt.

Die Verwaltung weist erneut darauf hin, dass Impfungen für Kinder unter 12 Jahren aktuell nicht in den Impfstützpunkten im Bodenseekreis angeboten werden. Eltern sollen sich hierfür an ihre kinderärztliche Praxis wenden.