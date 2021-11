Gesundheitsamt startet Aufruf an Rückkehrer aus dem südlichen Afrika

Reiserückkehrer aus dem südlichen Afrika sollen sich testen lassen. Ist der Test positiv bitte unter 0175/22556820 melden oder eine Email an gesundheitsamt@alb-donau-kreis.de schreiben.

In einer Pressemitteilung, welche am Samstag verschickt wurde, bittet das Gesundheitsamt im Landratsamt Alb-Donau um Mithilfe.

Reisende, die sich seit dem 17. November aus einem Land im südlichen Afrika eingereist sind, sollten sich dringend mit einem kostenlosen Bürgertest testen lassen.

Die Bitte richtet sich an alle Reiserückkehrer in den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm, die sich in einem dieser Länder aufgehalten haben:

Botsuana

Eswatini

Lesotho

Malawi,

Mosambik

Namibia

Simbabwe

Südafrika

Rückkehrer bitte Testen lassen

Bei denjenigen Eingereisten, bei denen die Rückreise nach Deutschland weniger als sechs Tage zurückliegt, empfiehlt das Gesundheitsamt dringend einen erneuten Antigen-Schnelltest nach zwei Tagen. Diese Personen und ihre Haushaltsangehörige sollen, auch wenn sie geimpft sind, Kontakte vermeiden – mindestens bis das zweite negative Testergebnis vorliegt.

Bereits positiv getestete Personen aus den oben genannten Ländern sind aufgerufen, sich beim Fachdienst Gesundheit unter der Telefonnummer 0175/22556820 oder per E-Mail an gesundheitsamt@alb-donau-kreis.de zu melden.

Quarantäne-Pflicht für Rückkehrer

Es wird befürchtet, dass die Virusvariante Omikron wegen ungewöhnlich vieler Mutationen noch ansteckender ist als die in Deutschland verbreitete Delta-Variante.

Das Robert-Koch-Institut hat daher am gestrigen Freitag, den 26. November 2021, Botsuana, Eswatini, Lesotho, Malawi, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Südafrika zu Virusvariantengebieten erklärt. Personen, die nach Deutschland einreisen, sind zu einer zweiwöchigen Quarantäne verpflichtet. Diese kann nicht verkürzt werden und gilt auch für Geimpfte und Genesene.