Am Dreikönigstag ausgesendet und unterwegs waren vier Sternsingergruppen aus Karsee. „Gesund werden - gesund bleiben“ hieß das Leitwort der Aktion Dreikönigssingen. In St. Kilian konnte an diesem Tag ein erfreuliches vorläufiges Spendenergebnis von 2760 Euro gesammelt werden.