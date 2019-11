Die CDU Tannau hat zu einem Vortrag von Wolfgang Jogschies in den Gasthof Löwen zu Auswirkungen des 5G-Standards für mobiles Internet eingeladen. Der Geobiologe und Messtechniker aus Wildpoldsried hatte viele Informationen und Statistiken dabei. Jogschies ist überzeugt: „Gesund kann das nicht sein.“

Offizielle Warnungen gibt es kaum, was Jogschies auf den Einfluss der Industrie-Lobby zurückführt. „Dass nicht mehr Statistiken und Wahrheiten im Umlauf sind, liegt daran, dass die Analysen von der Mobilfunkindustrie zurückgehalten oder verhindert werden“, sagt Jogschies. Verschiedene ständig zunehmende Strahlenquellen böten erhebliche Gesundheitsrisiken, von der Schlafstörung über Depression und Haarausfall bis zum Krebs. Der Geobiologe zählt eine lange Liste nachgewiesener unangenehmer bis lebensbedrohlicher Krankheitsbilder auf, die schon bei wenig erhöhter Strahlung durch Elektrosmog auftreten könnten. Dazu nimmt er auch die zulässigen Grenzwerte ins Visier. Die lägen hundertfach über denen einiger Nachbarländer. Die Entwicklung, dass zellbiologisch wirksamen Frequenzbereiche, die menschliche oder tierische Zellen zur Kommunikation nutzten, immer mehr belegt werden, berge erhebliche Risiken. Und das werde mit 5G noch bedrohlicher.

Als Tatsache sei festzuhalten, dass die meisten Studien nicht offiziell freigegeben seien. Zu denken geben sollte laut Jogschies, dass inzwischen alle Rückversicherer – und damit auch die Versicherungsunternehmen – keine Strahlungsschäden mehr versicherten. Zur Sprache kam auch, dass Immobilienpreise signifikant in Korrelation zu Strahlenwerten sinken würden. Doch die Zahl der Gerichtsurteile, die Unterlassung oder Schadensersatz bei nachweislichen Schäden durch die Lage in der „Mobilfunk-Strahlenkeule“ oder am Diensttelefon fordern, sei immer noch verschwindend gering.

Das Problem mit der Gesundheitsgefährdung sei, dass es ja zahlreiche Umweltfaktoren gebe, die Krankheiten verursachten. Da könne eben eine Dauerbestrahlung das Fass zum Überlaufen bringen, versucht der Strahlungsexperte zu erklären. Als einfaches Experiment empfiehlt er, Blut einmal vor und einmal nach 20 Minuten Mobiltelefonat unter einem einfachen Mikroskop zu untersuchen. Da entdecke man leicht das „Geldrollenphänomen“ eine Verklumpung von Zellbestandteilen.

Das sind schon sehr viele Hiobsbotschaften für die aufmerksame Runde von rund 40 Zuhörern. „Ich weiß, es klingt unrealistisch, gegen den Trend, gerade gegenüber Jüngeren nach Utopie“, sagt der Referent ein ums andere Mal, „aber ich kann nur dazu raten: Verzichten sie so weit es geht auf die Dauerbestrahlung.“ Er selbst habe kein Mobiltelefon mehr. Verbindung zum Internet funktioniere daheim auch mit LAN-Kabeln. Und wenn W-Lan genutzt werde, rät Jogschies zum neuesten Eco-Standard beziehungsweise dazu, das W-Lan nachts abzuschalten.

Verschiedene Fragen kommen aus dem Publikum zur Möglichkeit der Erdung, zu Strahlungsmessungen und Informationsquellen. Dabei ist von Jogschies zu erfahren, dass ein einfaches Messgerät für 300 bis Euro zu erwerben sei – ein Profi-Messgeräte-Koffer für differenzierte Messungen koste eher mehrere 1000. Bevor es für die CDU-Mitglieder nach anderthalb Stunden an die jährliche Hauptversammlung mit Jubiläen und Wahlen geht, diskutieren Gäste noch über verschiedene Gefahren, Erlebtes und Befürchtungen