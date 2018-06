Gesucht: Streckenposten und Jedermänner für die Rad-DM in Wangen

100-jähriges Vereinsbestehen, Deutsche Meisterschaft, Rad-Bundesliga, Vorbereitungen auf Barockstraße und Kriterium – Rolf Keller ist derzeit mehr als gut beschäftigt. „Wir sind allerdings im Plan“, erklärt er. Zu diesem Plan gehört auch der Abschluss der verkehrstechnischen Beratungen.

„Nach dem Gespräch mit Polizeidirektionen, Verkehrsbehörden und Landratsämtern gilt es nun aber auch, neue Aufgaben zu erledigen“, sagt Keller. Will heißen: Für den Zeitfahrkurs auf der B32 von Wangen zum Café Geray in Argenbühl am Freitag müssen 69, für den DM-Kurs am Samstag und Sonntag je zweimal 129Posten aufgeboten werden, die die Strecke sichern. „Wir hoffen auf die bekannte Solidarität der Menschen aus der Region und deren ehrenamtliches Engagement“, sagt Keller.

Vereine, aber auch Privatpersonen ab 16 Jahre sind aufgerufen, sich einzubringen und zu melden. Neben einem speziellen T-Shirt erhalten alle Helfer Getränke und Essen – und die Garantie, bei einem der größten, sportlichen Ereignissen der Rad-Union und einem sicherlich unvergesslichen Erlebnis „mit dabei“ gewesen zu sein. Alles andere als einfach war im Übrigen die Festlegung des Streckenverlaufs. Keller: „Am Ende blieb uns nur jene Streckenführung, die wir jetzt haben.“ Probleme bereiteten die für den Verkehr unsperrbaren Autobahn-Umgehungen, die B32, aber auch die Bahnschranke samt möglichen Rückstaus. „Daher führen wir die Sportler in Wangen vom Viadukt in der Immelmannstraße, über die Zeppelinstraße, Ravensburger Straße, Karl-Speidel-Straße, Johannes-Jung-Straße in die Praßbergstraße und von dort in Richtung Allewinden“, sagt Keller. In „Radsportler-freien“ Zeiten wird der Verkehr während der DM fließen. Mit Behinderungen oder Umleitungen ist allerdings auf beiden Strecken und an allen drei Tagen zu rechnen.

Getreu dem Motto „Dabei sein ist alles“ soll bei ausreichendem Interesse am Samstagvormittag auch ein Jedermannrennen gefahren werden. Der 37,2 Kilometer lange Kurs, der auch von den DM-Teilnehmern absolviert wird, muss dreimal gefahren werden. Er führt von Wangen über Leupolz, Hannober, Pflegelberg, Niederwangen zurück nach Wangen und beinhaltet 390 Höhenmeter.

Abgeschlossen hat die Rad-Union die vom Bund deutscher Radfahrer gestellte Aufgabe zu den Begleitfahrzeugen für die Kampfrichter und andere Offizielle. Keller: „Wie bei der Tour de France wird Skoda mit rund 20 Autos anrücken. Für die Zuschauer interessant werden dürften auch die Voraus- und Werbefahrzeuge.“

Einer, der der Deutschen Straßenmeisterschaft bereits jetzt entgegen fiebert, ist Dominik Nerz, seines Zeichens Profiradsportler, seit diesem Jahr Mitglied des Pro Tour Teams BMC und – nach wie vor – Mitglied der Rad-Union: „Für mich ist es natürlich klasse und eine tolle Sache, dass die DM 2013 in Wangen stattfindet. Was Besseres gibt es nicht, als solch ein Rennen bei sich in der Heimat und vor heimischer Kulisse fahren zu können.“ Den Kurs selbst bewertet er als „interessant, aber mit insgesamt 220Kilometern auch relativ lang“. Die Strecke kennt Nerz wie seine Westentasche: „Sie ist mein Trainingsgebiet, mein Arbeitsplatz sozusagen. Da weiß man jede einzelne Kurve!“

Radsportinteressierte, die eine Streckenposten-Schicht übernehmen wollen, können sich telefonisch über 0 75 22/ 93 02 10 oder über das Kontaktformular der Homepage melden. In einem Informationsgespräch erfahren sie Details über ihre Aufgabe und werden eingewiesen. Eigens für die DM wurde unter der Adresse www.rad-dm2013.de eine neue Seite eingerichtet, auf der alle wichtigen Informationen abrufbar sind. Unter der Rubrik „Jedermannrennen“ können sich lizenzierte Amateurfahrer und Hobbyfahrer bis zum 5.Juni anmelden.