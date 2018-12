Gestohlener Radlader taucht wieder auf

Bad Waldsee (sz) - Ein Radlader, der im September in Grimmenstein gestohlen wurde, ist am Sonntag in einem Waldstück zwischen Mittelurbach und Hittisweiler gefunden worden. Wie die Auswertung der Fahrzeugdaten ergab, seien die Täter mehrere Stunden mit dem Radlader gefahren, teilt die Polizei mit. Laut einem Zeugen stand der Radlader bereits seit zwei Wochen in dem Waldstück, rund 100 Meter neben der K7935. Zeugen, die das Abstellen des Fahrzeugs beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Vogt, Telefon 07529 / 97156-0, zu melden.