In Bezug auf die Pläne fürs Areal Metzgergässle in Bad Schussenried hat Bürgermeister Achim Deinet im Gemeinderat Zuversicht geäußert, „dass wir unseren Zeitplan einhalten können“. Die Gespräche des Investors Activ-Immobilien mit Einzelhändlern dauerten an. Dass der Müller-Markt dort einzieht, scheint demnach so gut wie festzustehen. Mit Ärzten „sind wir intensiv in der Planung“. Mit Sana liefen Gespräche wegen einer mittelfristig dort denkbaren Niederlassung von Fachärzten.

Die Stadt begleite all diese Gespräche auch im Hinblick auf das Einwerben möglicher Zuschüsse. Auf die Frage eines Bürgers ergänzte Deinet, auch eine Nachnutzung der jetzigen Standorte von Müller und Netto, falls diese ans Metzgergässle umsiedeln sollten, hätten die beteiligten Parteien „im Blick“.