Gespinnstmotte ist am Gorheimer Weiher aktiv

„Ist da ein Eichen-Prozessionsspinner am Gorheimer Weiher aktiv?“, hat ein Leser die Redaktion gefragt. Die Frage haben wir an die Stadt weiter gegeben. Die Antwort lautet: „Nein, das sieht nach Gespinstmotte aus“, sagt Jürgen Kohler von der städtischen Forstabteilung. „Der Prozessionsspinner gibt ein anderes Bild ab und sucht sich vorwiegend Eichen aus.“ Die Gespinstmotte sei ein ungefährlicher Schädling, Grund zur Sorge bestehe nicht. Gespinstmotten fressen die Blätter befallener Pflanzen vollständig ab und überziehen Stämme, Äste und Zweige komplett mit einem Gespinst, in dem sie leben und das ihnen Schutz vor Fressfeinden und Regen bietet. Die kleinen Raupen entwickeln sich zu kleinen weißen Schmetterlingen mit schwarzen Punkten. Nach dem Schlüpfen im Juli legt sie ihre Eier in Stammnähe ab, wo die Eier ein Jahr überdauern und im Frühjahr wieder Raupen schlüpfen. „Die Tierchen werden auch nicht ewig dort bleiben“, prognostiziert Kohler.