Gespäche zur Trauerarbeit unter Anleitung von Experten

Riedlingen

(sz) - Ein Angebot der Katholischen Kirchengemeinden „St. Georg“ Riedlingen, „St. Martin“ Altheim mit „St. Oswald“ Waldhausen und „St. Peter und Paul“ Neufra heißt „Traue dich zu trauern“ und ist als Einladung zur Trauergruppe gedacht. „Trauer ist ein tiefes, inneres Gefühl der Seele, die das Geschehene begreifen möchte“, so die Veranstalter. Jeweils montags am 31. Oktober, 21. November und 19. Dezember wird von 19 bis 20.30 Uhr ein Gesprächsabend für trauernde Angehörige im katholischen Gemeindehaus in Riedlingen angeboten. Die Leistung dieses Gesprächskreises haben Ursula Sprengel, Pastorale Mitarbeiterin in der Kirchengemeinde St. Georg, und Dr. Berthold Müller, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychotherapie, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie.