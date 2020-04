Aalen (an) - Die Polizei hat am Mittwoch zwischen 8 und 17 Uhr auf der B19 im Bereich Röte Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. In dieser Zeit wurden über 7000 Fahrzeuge gemessen. Dabei mussten über 1000 Fahrzeugen mit einer zu hohen Geschwindigkeit beanstandet werden. Bei fast 100 Verkehrsteilnehmern war die gefahrene Geschwindigkeit so hoch, dass gegen sie ein Fahrverbot ausgesprochen werden muss.