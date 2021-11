Geschichtsverein veröffentlicht Heft und blickt auf die hohenzollerische Vergangenheit

Mehrere umfangreiche Abhandlungen füllen das dritte Heft des Jahrgangs 2021 der „Hohenzollerischen Heimat“. Die farbig illustrierte Vierteljahresschrift wird vom Hohenzollerischen Geschichtsverein herausgegeben und veröffentlicht Beiträge zur Geschichte und Kultur Hohenzollerns, heißt es in einer Pressemeldung.

Paul Münch hat in der Titelgeschichte den ungewöhnlichen Lebenslauf eines schwarzen Herkules rekonstruiert. In Sickingen bei Hechingen lebte dieser junge Mann mit dunkler Hautfarbe, den man ob seiner ungewöhnlichen Erscheinung auch Bamba Zampa, Zampa Bambora, Zambo Bamba oder Pampa Zambora nannte. Weshalb verschlug es diesen schwarzen Menschen ausgerechnet nach Sickingen? In Sickingen war ein Schaustellergewerbe entstanden, auf kleineren und größeren Festen in Süddeutschland waren diese gern gesehene Gäste. Mit Tieren führten sie Kunststücke vor und „glänzten mit spektakulären Kraftakten“.

Als Bamba Zampa sich 1865 im Alter von 28 Jahren dem Zirkus der Sickinger Familie Schwenold anschließen konnte, begannen seine glücklichsten Jahre. Er fand sich in Sickingen gut zurecht, Frau Schwenold ließ Bamba Unterricht im Sprechen, Lesen und Schreiben angedeihen und ihr Mann richtete bei der Hechinger Spar und Leihkasse ein Konto ein. Am 28. April 1867 wurde Bamba Zampa in der Pfarrkirche Stein auf den Namen Franz Xaver getauft.

Falko Hahn führt die Geschichte des hohenzollerischen Ortes Glashütte bei Sigmaringen weiter. In den Jahren 1703 bis 1705 konnte Pfarrer Balthasar Blum acht Eheschließungen im Ehebuch eintragen. Die nun Verheirateten waren in der Gründungsphase von Glashütte von Glasmeister Abraham Schmid aus einer Glashütte im Allgäu ausgewählt und angeworben worden. Der Glasmeister beschäftigte 1725 elf verheiratete Gesellen, 1766 standen acht Gesellen an den Schmelzöfen in Arbeit. Kinderarbeit war damals in der Glashütte selbstverständlich. Sie wurden als Hütebuben gebraucht, aber auch in der Glashütte eingesetzt. Dort verrichteten die Kinder „leichte, nicht ermüdende Arbeit, für die der Einsatz erwachsener Arbeiter nicht lohnend“ war. Ihre Arbeit begann vier Uhr morgens und endete mittags um zwölf Uhr.

Botho Walldorf gibt einen Einblick in das Betriebsbuch von Dampflok 22 der Hohenzollerischen Landesbahn, das eine Laufzeit von 1911 bis 1958 aufweist. Die Lokomotive wurde 1911 in der renommierten Maschinenfabrik Esslingen gebaut, die Hohenzollerische Landesbahn erwarb die Lok gebraucht 1922. Bis Mai 1957 sind die Verkehrsleistungen von Lok 22 auf dem Stammnetz der Landesbahn nachgewiesen, 1960 wurde die Lokomotive verschrottet.

Edwin Ernst Weber unternimmt eine historische Spurensuche, die zum Wiederauffinden des Schutzengelreliefs der Sigmaringer „Verwahrschule“ von 1909 führte. Dieses Relief zierte ein halbes Jahrhundert die Eingangstür der Sigmaringer „Kinderbewahranstalt“ oder „Verwahrschule“, und ein weiteres halbes Jahrhundert war dieses Kunstwerk verschollen. Vor der Rückgabe des „Grünen Zentrums“ an die Stadt Sigmaringen, das als Außenstelle der Landkreisverwaltung diente, stießen die Mitarbeiter des Landratsamtes im März 2021 im Keller auf das verschollen geglaubte Werk religiöser Kunst, das in der Werkstatt für christliche Kunst der Familie Marmon in Sigmaringen-Gorheim gestaltet wurde. Stifter war Karl Leuze, der als Rechnungsbeamter beim ehemaligen Landeskommunalverband der Hohenzollerischen Lande beschäftigt war. Bei dem Kindergarten, an dem das Relief angebracht war, handelte es sich um die „Verwahrschule“ in der Zimmerackerstraße in Sigmaringen, die 1864 von den Schwestern der Christlichen Liebe erbaut und seit 1866 auch für die Kleinkindbetreuung mitgenutzt wurde. Die Übergabe und feierliche Weihe des Kunstwerkes, das über der Eingangstür angebracht wurde, erfolgte am 17. März 1910.

Drei Buchbesprechungen komplettieren das Heft. Die Redaktion der Hohenzollerischen Heimat obliegt Robert Frank aus Haigerloch-Weildorf, das Heft kann beim Hohenzollerischen Geschichtsverein unter Telefon 0176/88 40 65 40 oder per E-Mail anfrage@hohenzollerischer- geschichtsverein.de bestellt werden.