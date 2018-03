Geschichtliches zum Aussichtsturm auf dem Döchtbühl

Auf den Aussichtsturm auf dem Döchtbühl ist Hildegard Rummel beim Landschaftstreffen von einem Besucher angesprochen worden. Dieses Erlebnis hat die ehrenamtliche Mitarbeiterin des Stadtarchivs zum Anlass genommen, den Aussichtsturm wieder ins Gedächtnis zu rufen. Der „Schwäbischen Zeitung“ hat sie diese Informationen zum Turm zukommen lassen:

„Im Archiv fand sich eine Beschreibung von Stadtarchivar Michael Barczyk aus dem Jahr 1989. Der Turm war zu der Zeit vor 100 Jahren fertiggestellt und festlich eingeweiht worden. Dem Artikel ist zu entnehmen, dass es in Waldsee vor 130 Jahren einen sehr rührigen Verschönerungs- und Heimatverein gab, dessen Mitglieder gerne einen neuen Aussichtsturm gehabt hätten, um in der Freizeit die gute Luft und schöne Aussicht genießen zu können. Vor allem dem damaligen Oberamtstierarzt Dr. Grimm war es zu verdanken, dass dieser Wunsch in Erfüllung ging. Er verstand es, dafür das Wohlwollen von Bürgermeister Engel sowie viele freigiebige Spender zu finden. Nach kurzer Planungszeit durch den Stadtbaumeister F. Stifel und einer etwa zehnmonatigen, unfallfreien Bauzeit unter Leitung von Maurermeister Kerle, konnte der Turm 1889 als Kaiser-Friedrich-Turm eingeweiht werden. Er wurde Kaiser Friedrich geweiht, der im sogenannten 3-Kaiser-Jahr nach nur 99 Tagen Regierungszeit an Krebs verstarb. Dem Grundstein wurden neben dem Bauplan des Turms auch Münzen mit dem Bild des Kaiserss Friedrich, eine Liste mit den Mitgliedern des Verschönerungsvereins und der Gabenspender sowie ein Exemplar des Waldseer Wochenblattes und Früchte der Ernte im Baujahr beigegeben. Zur Naherholung wurde noch ein „Schwartenmagenhäusle“ zum Ausruhen, Essen und Schwätzen gebaut sowie rings um den Turm Bäume und Sträucher gepflanzt, die teils heute noch als mächtige Bäume stehen und jetzt die ehemals prächtige Aussicht „verderben“. Dieser Tatsache ist der immer noch aktuelle Waldseer Narrenspruch geschuldet: „Vom Aussichtsturm, vom Aussichtsturm, da sieht man in die Weite. Und wenn die hohe Bäum it wär´n, dann tät man seh´n bis Reute“.

Wie Rummel außerdem mitteilt, habe ein junger Mann im Turm vor etwa zehn Jahren auf jeder Stufe eine Kurze angezündet. Er bat dort seine Angebetete um ihr Ja-Wort. „So diente der alte Turm doch noch einem schönen Zweck. Jetzt aber dürfen die Treppen gar nicht mehr begangen werden, denn ihr Zustand wird als gefährlich gewertet“, schreibt Rummel der SZ und teilt abschließend mit, dass der Turm unter Denkmalschutz steht.