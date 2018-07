Gescheiterte Existenz legt Einbruchsserie hin

Um seine Alkoholsucht zu befriedigen, hat ein 39-Jähriger aus Ravensburg innerhalb von vier Monaten 20 Einbrüche und elf Einbruchsversuche verübt. Gestern verurteilte das Schöffengericht des Amtsgerichts Ellwangen den gebürtigen Ellwanger zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von zwei Jahren und drei Monaten.

Der süchtige Angeklagte war von Juli bis zu seiner Verhaftung im November 2009 zur Nachtzeit in Firmengebäude eingestiegen. Dort hatte er es auf Bargeld abgesehen. Die erste Tat passierte am 10. Juli in Weingarten, wo der sittlich verwahrloste Serientäter den Fahrzeugschlüssels eines VW-Transporters fand. Seitdem lebte der 39-Jährige in diesem, zur Fahndung ausgeschriebenen VW-Bus, mit dem er in der Folgezeit auf Diebestour ging. Heimgesucht wurden Firmen im Raum Ravensburg, in Laupheim, Bächingen und Schemmerhofen, aber auch Betriebe im Ostalbkreis, so in Ellwangen, Aalen, Rosenberg, Neresheim-Elchingen, Tannhausen und Neuler sowie in Stimpfach. Die Beute soll insgesamt rund 18000 Euro betragen haben, was der Angeklagte allerdings in Zweifel zog. Auch der angerichtete Sachschaden durch das Aufbrechen von Fenstern und Türen, von Schränken, Schubladen und Kassetten war erheblich.

Der einst gut verdienende Metallbaumeister und Hufschmied wuchs in einer Virngrundgemeinde auf und hat zwei gescheiterte Ehen und eine gescheiterte Beziehung hinter sich. Letztere warf ihn völlig aus der Bahn, sodass er sogar in der Psychiatrie in Weißenau war.

