Geschafft: Mutter und Sohn sind unzertrennlich

Dies ist die Geschichte von Emilia Rösler – im Bekanntenkreis liebevoll „Elmi“ genannt – , einer 52-jährigen gebürtigen Ukrainerin, die im Jahr 1996 „der Liebe wegen“ nach Deutschland gekommen ist und jetzt in Hefigkofen wohnt, von ihrer Freundin Ludmilla Salewskaja, deren Mann Valerie und der 17-jährigen Studentin Oksana Kowalenko mit Söhnchen Wladik, die in Emilias Heimatstadt Uman in der Ukraine leben.

Emilia sammelt Geld, stellt Pakete zusammen und sendet alles nach Uman, um dort Waisenkinder und hilfsbedürftige Familien zu unterstützen. Besonders am Herzen liegt ihr die 17-jährige Studentin Oksana, die sich, vom Vater des Kindes verlassen, nicht in der Lage sah, ihren Sohn Wladik großzuziehen und sich deshalb dazu entschieden hatte, ihn zur Adoption freizugeben.

Im Wohnzimmer von Emilia Rösler steht ein großer Karton, bis zum Rand gefüllt mit Stofftieren, Puppen, Pullovern und Leckereien. „Ich habe die Sachen jetzt nach dem Weihnachtsfest günstig erwerben können. Sie gehen demnächst nach Uman“, sagt sie. Dieses Paket ist ein weiteres von insgesamt über 300 Paketen, die sie im vergangenen Jahr in ihre Heimatstadt geschickt hat. Ein dickes Bündel an Paketscheinen in ihrer Hand ist der Beweis dafür.

Empfänger in Uman ist zunächst einmal ihre Freundin Ludmilla Salewskaja und ihr Mann Valerie. Valerie war Pilot beim Militär, bis er bei einer Übung aus seinem Kampfjet mit dem Schleudersitz aussteigen musste und seitdem an den Rollstuhl gefesselt ist. Seitdem setzen sich die beiden in Uman für Waisenkinder, behinderte Menschen und hilfsbedürftige Familien ein und sind dabei natürlich um jede Spende froh.

Hilfe wird in Uman an allen Ecken und Enden gebraucht. Emilia Röslers 100000-Seelen-Heimatstadt – für ukrainische Verhältnisse noch eine Kleinstadt – liegt 200 Kilometer südlich von Kiew und annähernd 2000 Kilometer von ihrem jetzigen Wohnort Hefigkofen entfernt.

In den Zeiten des kalten Krieges waren dort die Rüstungsindustrie und das Militär angesiedelt und sorgten damit für genügend Arbeitsplätze. Heute sind die Produktionshallen geschlossen – Zeugen vergangener Zeiten. Folge ist eine hohe Arbeitslosenquote, die Abwanderung von Jugendlichen, Probleme mit Alkohol und Drogen. Mit davon betroffen sind alleinerziehende Mütter. Doch Kindererziehung ist für viele einfach nicht möglich, und so geben sie ihre Kinder zur Adoption frei – eine Entscheidung, die für die Kleinen in den meisten Fällen „Endstation Waisenhaus“ bedeutet.

So wäre es auch dem kleinen Wladik ergangen, Sohn der 17-jähringen Studentin Oksana, wenn da nicht ein Hilferuf von Ludmilla kurz vor Weihnachten bei ihrer Freundin Emilia in Hefigkofen eingegangen wäre. Ludmilla unterrichtet Literatur an der Musikfachschule in Uman, an dem die 17-jährige Musik studiert. „Die Geschichte hat mich so berührt, dass ich sie meinen Bekannten erzählte“, berichtet Emilia Rösler über ihre Gefühle. Allen ihren Kollegen und Kolleginnen vom Taxiunternehmen Schmid in Friedrichshafen, bei dem sie beschäftigt war, erzählte sie davon. Spontan wurde die Idee geboren, Geld und Kindersachen zu sammeln. „Ich habe am Taxistand am Bahnhofsplatz einfach gebettelt, habe sogar Taxigäste um Spenden gebeten“, sagt sie. Die Bemühungen haben sich gelohnt, denn innerhalb der ersten drei Wochen sind über 500 Euro und viele Kindersachen zusammengekommen. Mit diesen Spenden und den Spenden, die ihre Freundin Ludmilla in Uman gesammelt hat, können ein Kinderwagen und eine Badewanne für den Säugling besorgt und das eigene Zimmer im Studentenheim eingerichtet werden.

Durch diese Hilfsbereitschaft hat sich die junge Mutter entschieden, ihren kleinen Wladik zu behalten. Sie wisse jetzt, dass sie nicht mehr alleine in ihrer Not sei.

Viele Menschen helfen mit

Emilia Rösler will auch weiterhin Kindern in ihrer Heimatstadt mit Geschenken eine Freude machen. Einmal im Jahr nimmt sie sogar die 2000 Kilometer weite Strecke mit ihrem bis unter das Dach voll gepackten Auto in Angriff, um die Geschenke persönlich zu übergeben. „Die glücklichen Augen der Kinder ermutigen mich, weiterzumachen“, sagt sie.

Danken möchte sie allen Menschen, die sie bei diesem Unternehmen unterstützen. Dies sind insbesondere Ingeborg Gessler (Schwäbische Zeitung), Reinhard Weiler (Hefigkofen), Gudrun Hagenberger (Friedrichshafen), Inge Bach (Friedrichshafen), Magdalena Beck (Tettnang), Wilma Rehkugler (Hefigkofen), Rita Maier (Oberteuringen), die Schwestern der Dialyse in Friedrichshafen, Olga Wingholz (Friedrichshafen) sowie die Taxiunternehmen „Fuhrmann und Schmid“, „Lutz“ und „Alex“.