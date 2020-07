Geschäftslücke wird geschlossen

Zu den sechs, seit Montag bestätigten Corona-Neuinfektionen in der Gemeinde Argenbühl ist am Dienstag ein weiterer Fall hinzugekommen. Das bestätigte Bürgermeister Roland Sauter am Dienstagmittag auf Anfrage der "Schwäbischen Zeitung". Damit steigt die Zahl der Neuinfektionen in der Gemeinde auf sieben an.

Ob der Fall in direktem Zusammenhang mit den zuletzt am Montag gemeldeten Fällen steht und im Rahmen des daraufhin angeordneten Reihentests aufgetreten ist, konnte bislang nicht bestätigt werden.