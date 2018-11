Geschäftsstelle in Eriskirch-Mariabrunn erstrahlt nach Umbau in neuem Glanz

Die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hat ihre Geschäftsstelle in Eriskirch-Maria- brunn nach einer umfassenden Modernisierung wiedereröffnet. Zahlreiche Gäste, darunter auch der Bürgermeister von Eriskirch, Arman Aigner, kamen zur Schlüsselübergabe in die neuen Geschäftsräume der Bank.

Wer die alte Geschäftsstelle kennt, erkennt die neue nicht wieder, heißt es in einer Pressemitteilung der Bank. Bankschalter und trennendes Panzerglas gehören der Vergangenheit an. Leicht und hell erscheint die Geschäftsstelle in der Mariabrunnstraße 73. Bei der offiziellen Eröffnung betonte der Vorstandsvorsitzende Jürgen Strohmaier die Wichtigkeit der Geschäftsstelle Eriskirch-Mariabrunn. „Zum einen dürfen wir die neu und modern gestalteten Geschäftsräume zur Nutzung für unsere vielen Kunden einweihen, zum anderen können wir damit im Zuge der letztjährigen Fusion die Zusammenlegung unserer beiden Geschäftsstellen Eriskirch und Mariabrunn erfolgreich umsetzen. Ein wichtiger Schritt für die beiden ehemaligen Volksbanken Friedrichshafen und Tettnang, auch in Eriskirch die Zukunft gemeinsam zu gestalten.“

Mit der Aufnahme des Geschäftsbetriebs bedankte sich Strohmaier bei allen Partnern, die an der Gestaltung und Ausführung mitgewirkt haben. Ein besonderer Dank ging dabei an das engagierte Mitarbeiterteam, das in den letzten Tagen mit einer Energieleistung den Umzug und die Eröffnung gestemmt hatten.

Ein klares Bekenntnis zum Standort gab im Anschluss Vorstand Harald Riehle ab. „Auch in Zeiten der Digitalisierung sehen wir die prosperierende Gemeinde Eriskirch in der Zukunft als wertvollen Geschäftsstellenstandort für unsere Bank und unsere Kunden.“ Aus diesem Grund sei die Investitionsentscheidung auch mit Weitsicht getroffen worden. „Ziel des neuen Raumkonzeptes ist die persönliche Nähe zum Kunden. Und dies soll sich in der kompletten Innenarchitektur und der Ausstattung wiederfinden“, erklärte Riehle.

Den Zusammenschluss der beiden Filialen in Eriskirch und Maria- brunn sieht der Aufsichtsratsvorsitzende Hermann Zwisler auch als Symbol für das gelungene Zusammenwachsen der beiden fusionierten Banken Friedrichshafen und Tettnang. Er gratulierte im Namen des Aufsichtsrates und wünschte dem Mitarbeiterteam ein erfolgreiches Wirken. Bürgermeister Arman Aigner nutzte schließlich die Gelegenheit, sich bei der Volksbank für die Standortentscheidung zu bedanken. „In eine Gemeinde gehört eine Kirche, ein Rathaus, eine Schule, Bäcker, Metzger und eine Bank“, sagte der Bürgermeister von Eriskirch. Daher freue es ihn sehr, dass die Volksbank vor Ort für die Nahversorgung der wachsenden Bevölkerung der Gemeinde Eriskirch mit ihren modernen Räumlichkeiten ein Signal setze.

Das dreiköpfige Beratungs- und Serviceteam der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang freut sich nun, seine Kunden zukünftig in den neuen Räumen begrüßen zu dürfen. Die Geschäftsstelle in der Gartenstraße wird vorerst als SB-Geschäftsstelle mit Geldautomat und Kontoauszugsdrucker fortgeführt, heißt es abschließend.