Gesangverein Frohsinn wird beim Jubiläum umjubelt

Laichingen - „Ein rundum kurzweiliger Abend,“, „Ihr habt ein tolles Klangvolumen“, „Ich bin ehrlich erstaunt, welche Bandbreite an Liedgut ihr drauf habt“ - ja, solcherlei Lob zu hören tut gut, erst recht nach einem mehr als anstrengenden Jahr der Vorbereitungen.

Der Gesangverein Frohsinn hat mit seinem Singspiel zum 150. Geburtstag einmal mehr bewiesen, dass er in Laichingen kulturelle Höhepunkte bieten kann. Dass der Chor früher, mit rund 100 Sängerinnen und Sängern, auch zahlreiche wichtige Einschnitte der Stadt mit seinem Gesang begleitet hatte, etwa die Einweihung des Bahnhofs und die der Daniel-Schwenkmezger-Halle, für die der Verein seinen 100. Geburtstag extra verschoben hatte, das und mehr Geschichtliches erfuhren die Gäste des Jubiläumsabends von einem Moderatorenduo.

Zur Kurzweil hat ebenfalls das engagierte Spiel der Darsteller beigetragen, die das Gesagte munter in Szene setzten. Dass sich das Publikum bestens unterhalten fühlte, zeigte es nicht nur mit den Rückmeldungen am Ende des rund dreistündigen Abends, sondern ebenso mit viel Zwischenapplaus. Der Gemischte Chor glänzte mit äußerst diszipliniertem Gesang. Ob Choral, mittelalterliches Liedgut, Chorliteratur aus der Romantik und deutsche Volkweisen, in der Blüte der Chorzeiten mehrstimmig gesetzt, ob Pop, Musical oder Traditionals, der Chor unter der Leitung von Hellmut Stolz, der den Chor virtuos am Piano begleitete, beherrschte unterschiedlichste Rhythmen und Stile versiert.

Gleiches darf dem Frauenensemble aCHORd zugesprochen werden. Die zwölf Damen präsentierten sich unter ihrem neuen Chorleiter Alexander Lotz in Bestform. Ihre vier Darbietungen konnten unterschiedlicher nicht sein: Eine Art Quodlibet im typischen irischen Tanzrhythmus und ein Lied aus der Feder eines Zeitgenossen. Zu Herzen gehend der Popsong „Till the moon“ und mit dem anbetend intonierten Ave Maria des italienischen Komponisten Giulio Caccini sang sich das Ensemble in die Herzen seines Publikums. Das schafften im übrigen auch die Frohsinnhüpfer mühelos mit ihren vier Liedbeiträgen.

Über den Enthusiasmus und die Disziplin der rund 30 Drei- bis Zwölfjährigen unter Elke Tuchnowskis Ägide konnten selbst die erfahrenen Sängerinnen und Sänger des Frohsinn nur staunen. Als sie „Ich lieb' den Frühling“ pantomimisch sangen, hätte man auf der Bühne und in der Halle eine Stecknadel fallen hören können. Einfach toll.