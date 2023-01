Gesangverein Cäcilia Dalkingen sucht Mitsänger

Der Gesangverein Cäcilia Dalkingen startet unter Leitung von Markus Angstenberger wieder einen gemischten Projektchor. Die Proben werden immer mittwochs von 19.15 bis 20.15 Uhr im Vereinsheim der Turnhalle Dalkingen stattfinden. Die Auftaktveranstaltung ist am Mittwoch, 18. Januar, um 19.15 Uhr im Vereinsheim.

Eingeladen sind alle Sangesbegeisterten, egal ob Männer, Frauen, Jugendliche, Anfänger, Kann-nicht-singen-Sänger, Ehemalige oder Aktive, heißt es in einer Pressemitteilung. Es wird aktuelles modernes Liedgut eingeübt. Der Projektchor endet am 13. Mai mit einem Konzert in der MZH Dalkingen.