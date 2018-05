Gesangsverein Steinhausen-Muttensweiler gestaltet Pfingstmesse

Der Männergesangsverein (MGV) Steinhausen-Muttensweiler hat auch in diesem Jahr am Pfingstmontag die Messe in der Wallfahrtskirche Steinhausen gestaltet. Zahlreiche Besucher fanden den Weg in die Kirche. Chorleiter Matthias Wolf hatte wiederum eine große Auswahl, meist von ihm arrangierten Chorsätzen ausgesucht, unter anderem „Vater unser“ und das von Otto Fischer arrangierte „Wenn ich ein Glöcklein wär“ mit dem Solisten Berthold Straub.

Nahezu alle Gottesdienstbesucher empfingen die Sänger zum anschließenden Ständchen vor der Kirche. Mit launigen Liedern, allesamt auswendig gesungen, begeisterten die Sänger.

Abschließend bedankte sich Chorleiter Matthias Wolf bei den Zuhörern uns lud sie zu den nächsten Auftritten des MGV ein: am 17. Juni zur Serenade nach Bad Schussenried und am 28. Oktober zum Kirchenkonzert in die Wallfahrtskirche Steinhausen.