Gesang trifft Geschichte

Brochenzell (rg) - Der Förderverein Humpisschloss lädt zu einer Veranstaltung ein, die sich auf den Handel der Ravensburger Familie Humpis mit Zucker von der Geschäftsniederlassung Avignon aus nach ganz Europa bezieht. Die sieben Sänger des Vokalensembles diapason haben sich als feste Größe in der Kulturlandschaft Oberschwabens etabliert. Gemeindehistoriker Josef Friedel wird Texte zur Geschichte zusammenfassen. Die Veranstaltung findet statt am Sonntag, 1. Juli, im „Wirtshaus Schloss“ in Brochenzell. Beginn ist um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind erwünscht. Gegenüber der ersten Einladung muss die SZ korrigieren: Französische Spezialitäten werden nicht angeboten. Foto: Band (rg)