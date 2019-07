Gesang im „Palasthotel Paris“

Eine elegante, etwas zwielichtige Gesellschaft versammelt sich im „Palasthotel Paris“. Was dann passiert, haben die Gäste jüngst im Seniorenstift Sankt Josef in Spaichingen auszugsweise erlebt. Opernsängerin Regina Berner (Zweite von rechts) präsentierte mit ihrer Gesangsklasse Ausschnitte aus der Musicaloperette „Palace Hotel Paris“, die am 3. November in der Stadthalle Tuttlingen aufgeführt wird. Regina Berner hat in dem Stück geschickt bekannte Arien, Songs, Szenen und Ensembles wie Rossinis „Katzenduett“, „Money, Money“, „La donna e mobile“ oder „Eleganz, Lichterglanz“ integiert. Im Anschluss hatten interssierte Sänger und Sängerinnen, Schauspieler und Schauspielerinnen Gelegenheit, den Unterricht bei Regina Berner kennen zu lernen, vorzusingen oder spielerische Übungen zu trainieren. (fawa)