Gesamter Vorstand wiedergewählt

TUTTLINGEN (pm) – Bei der Jahreshauptversammlung des Fördervereins der Jugendkunstschule Zebra sind alle Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt worden. Für 2018 hat die Jugendkunstschule Zebra drei große Projekte geplant.

Ab 27. April fährt „das Zebra“ Schulen und Bibliotheken an. Thema ist das Buch „Die Geschichte der Geschichten“, umgesetzt in Texte, Zeichnungen und Malerei.

Das zweite Projekt Cool-Arts findet am 24. Juni statt. Bis zu drei Termine können pro Schule angeboten werden. Außerdem wird in Zusammenarbeit mit der Musikschule Tuttlingen vor Weihnachten das Musiktheater „Der blaue Vogel“ in der Stadthalle aufgeführt.

Zum 30-jährigen Jubiläum gibt die Jugendkunstschule ein Werkbuch heraus, in dem bildnerische Werke und Texte zusammengeführt werden. Auch in diesem Jahr wird der Förderverein sich wieder mit einer Aktion am Stadtfest beteiligen.

Nach der Entlastung wurde der Vorstand einstimmig wiedergewählt. Jochen Schweickhardt bleibt erster Vorsitzender, Stefan Brohm-Bayha und Edeltraud Orner-Lais unterstützen ihn als Stellvertreter. Rebecca Knopf wurde als Kassiererin bestätigt, Lena Störk bleibt Schriftführerin. Die Beisitzerinnen Lisa Aichinger und Annika Pohl wurden ebenfalls im Amt bestätigt. Weiter gehört Hans-Uwe Hähn als Vertreter der Lehrkräfte dem Vorstand an.