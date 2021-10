Gerücht über schwere Impffolgen hält Überprüfung nicht stand

Impfungen gegen das Coronavirus können in seltenen Fällen Begleitwirkungen haben, die über die zu erwartenden hinaus gehen. Schmerzen und Abgeschlagenheit, Schüttelfrost und ähnliches sind Wirkungen, die dabei entstehen können, wenn der Körper Antikörper gegen die Krankheit produziert, also das macht, was er soll. Wie bei anderen Impfungen auch gibt es aber Nebenwirkungen, die gefährlich oder gar tödlich sein können. Weil derzeit aber alle gleichzeitig geimpft werden, erscheinen diese Wirkungen gehäuft aufzutreten, obwohl sie das gegenüber schweren Krankheitsverläufen oder anderen Impfungen gar nicht sind.

Nebenwirkungen, schwere Erkrankungen oder Tod bei der Infektion mit dem Virus werden von den Ärzten dem Robert-Koch-Institut gemeldet. Wie in anderen Ländern werden negative Impfreaktionen genau beobachtet und die Empfehlungen notfalls angepasst. Derzeit ist zum Beispiel die Impfung von jungen Menschen, vor allem Männern, auch mit Biotech in der Diskussion wegen zwar seltenen, aber beobachteten Herzmuskelentzündungen oder Herzschleimbeutelentzündungen.

Es entstehen in diesem Feld aber immer wieder Alarmmeldungen und Gerüchte, die bei genauerem Hinsehen sich anders zeigen. Zum Beispiel kursierte vor einigen Tagen das Gerücht, in Spaichingen sei ein jugendlicher Schüler erst in Villingen-Schwenningen in der Intensivstation gewesen und dann sogar nach Tübingen verlegt worden. Das habe der Lehrer in der Klasse des Schülers zu dessen Abwesenheit den Mitschülern gesagt.

Der Heuberger Bote hat den Leiter der Schule auf diesen Vorfall angefragt und dieser betonte, dass man über Schüler nichts nach außen gebe, auch dann, wenn es gar nicht um eine spezielle Identität geht. Auch auf die Rückfrage, wie es sich mit der Aussage verhalte, der Lehrer haben in der Klasse darüber geredet, nahm der Schulleiter keine Stellung.

Wir recherchierten weiter mit folgendem Ergebnis: Beim Gesundheitsamt, das wegen des Infektionsschutzgesetzes eigentlich über unerwünschte Impffolgen benachrichtigt werden müsste, so Sprecherin Julia Hager, gibt es bislang keine Meldung über eine schwere Impffolge (also auch mit Intensivstation).

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum behandelte zwar einen Jugendlichen wegen leichter Herzmuskelentzündung. Der Jugendliche war aber nicht auf der Intensivstation, noch habe es sich um eine schwerere Erkrankung gehandelt. Der Aufenthalt in Tübingen war lediglich zum Zweck der abschließenden Diagnostik, so die Klinik, aber auch hier nicht intensiv, der Jugendliche sei von dort nach Hause entlassen worden.

Eine Rundfrage bei Mitgliedern der Facebookgruppe „Spaichinger Stadtgeflüster“ ergab: Unmittelbar selbst erlebt haben die Mitglieder, die ihre Erfahrungen mitteilten, keine schweren Impf-Nebenwirkungen, eine – die anonym blieb – berichtete von einer schweren Nierenschädigung im Verwandtenkreis. Das Ärzteblatt berichtete von insgesamt zwei solcher Fälle in Deutschland. Die Rückfrage, ob es sich bei einem um den Verwandten handelte, blieb ohne Antwort.

Ein anderer zählte eine Liste Geschädigter, nannte aber keine weiteren Details. In allen Fällen wurden uns keine konkreten schweren Verlaufs-Fälle genannt, die wir hätten überprüfen können.

Mehrere namentlich der Redaktion bekannte Teilnehmer berichteten demgegenüber davon, dass sie und ihre ganze Familie und im Bekanntenkreis sowohl Astrazeneca als auch Biontech problemlos vertragen hätten. Ein Teilnehmer berichtete sogar davon, dass er seit der Impfung keinen Bluthochdruck mehr habe. (abra)