Gertrud und Ottmar Schmid feiern Goldene Hochzeit

Ortsversteher von Reute-Gaisbeuren Achim Strobel hat Gertrud und Ottmar Schmid zur Goldenen Hochzeit gratuliert. Wie bereits 50 Jahre zuvor die Hochzeit wurde auch das Jubiläum mit einer Heiligen Messe in der Pfarr- und Wallfahrtskirche in Reute gefeiert, so die Pressemitteilung.

Das junggebliebene Jubelpaar erfreut sich guter Gesundheit. Gemeinsam haben die beiden auch die Liebe zur Musik, beide singen im Kirchenchor, einige Jahre lang war Ottmar Schmid auch Vorstand des Musikvereins. Noch immer engagieren sie sich laut Mitteilung ehrenamtlich, er als Flieger unter anderem beim Segelfliegerverein und sie beim Obst- und Gartenbauverein, den Landfrauen, beim Chor und vielen mehr. Für den Obst- und Gartenbauverein und die Gemeinde pflegt sie außerdem das Beet und das Spalierobst an der Alten Schule.