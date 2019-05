Gerstenberger scheitert im Viertelfinale

Bei den Deutschen Ringer-Meisterschaften im Freistil in Riegelsberg sind drei Starter aus dem Kreis Tuttlingen auf die Matte gegangen. Leon Gerstenberger vom AB Wurmlingen drang bis ins Viertelfinale vor, musste sich dort aber geschlagen geben. Die Trossinger Dennis und Adrian Rubach belegten die Plätze neun beziehungsweise zwölf. Bei den Frauen wurde Sandra Paruszewski (AV Sulgen) Vizemeisterin.

Leon Gerstenberger (AB Wurmlingen/65 kg), der in der Mannschaftsrunde künftig das Trikot für den Bundesligisten RG Hausen-Zell überstreift, warf zum Auftakt Timo Moosmann (KSV Tennenbronn) mit 7:4 aus dem Rennen. Im Viertelfinale erwies sich Ramzan Awtaew (TV Essen-Dellwig) als abgezockter Gegner, der Gerstenberger mit 4:1 das Nachsehen gab. Weil der Essener im Vorfeld hoch gehandelt wurde, glaubte der Wurmlinger an seine zweite Chance in der Hoffnungsrunde. Daraus wurde jedoch nichts, Awtaew kassierte im Halbfinale gegen Valentin Seinmetz (KSV Köllerbach) eine Schulterniederlage. Für Gerstenberger bleib nur noch Rang sieben, Timo Moosmann platzierte sich direkt dahinter.

Adrian Rubach (KSV Trossingen/70 kg) traf in einem Bezirksduell auf Marco Eckl. Der Sulgener bot eine strake Leistung und siegte 14:5. Er scheiterte aber im Viertelfinale an Lokalmatador Kai Burkon (KV Riegelsberg) mit 7:11. Mit etwas mehr Konzentration wäre für Eckl ein knapper Sieg drin gewesen. Der AVS-Athlet ärgerte sich wohl am meisten darüber, wie der Saarländer sich später mit einem 8:0-Sieg die Bronzemedaille schnappte. Eckls Aus bedeutete auch für Rubach Endstation (Platz 15).

Dessen Cousin Dennis Rubach lieferte in der Klasse bis 74 kg dem Vorjahres-Vize-Juniorenmeister Sebastian Schmidt (SRC Viernheim) beim 4:5 einen großen Kampf, stand aber mit leeren Händen da, weil der Viernheimer nicht ins Finale kam. So belegte der Trossinger, der in der kommenden Mannschaftsrunde für den KSV Gottmadingen (Oberliga Südbaden) auf die Matte geht, Platz neun unter 15 Teilnehmern.

Für das Aichhalderner Duo Leon Liedgens (61 kg) und Pius Moosmann (79 kg) war das Turnier nach nur einem Kampf beendet. Liedgens unterlag im Viertelfinale gegen Markus Stechele (TSV Westendorf) mit 0:10 und da Stechele das Halbfinale verlor, gab es für Liedgens keine Chance auf die Hoffnungsrunde. Somit Platz acht. Auch Moosmann musste tatenlos miterleben, wie sein Bezwinger Kevin Lucht (KSV Pausa) im Achtelfinale ausschied und er ab da nur noch Zuschauer war, Rang elf.

Titel für Achmed Dudarov

Der ehemalige Nendinger ASV-Mannschaftsringer Achmed Dudarov wurde im Trikot des SV Weingarten Deutscher Meister in der Klasse bis 86 kg. Er setzte sich gegen elf Konkurrenten durch.

In der Länderwertung der Männer siegte Bayern (79) vor Saarland (74) und Südbaden (58). Bei den Frauen triumphierte Südbaden (29 Punkte) vor Brandenburg (24), Bayern (20) und Württemberg (19).

Die Ergebnisse

Männer

57 kg (6 Teilnehmer): 1. Niklas Stechele (TSV Westendorf), 2. Moritz Langer (PSV Rostock), 3. Ibrahim Fallacara (KSC Niedernberg), 4. Daniel Walter (SV Nürnberg). - 61 kg (10): 1. Victor Lyzen (KSV Köllerbach), 2. Purya Jamali-Esmaeili-Kandi (TV Aachen-Walheim), 3. Malik Bicekuev (ASV Ladenburg), 3. Nico Megerle (ASV Urloffen), 7. David Brenn (KSV Tennenbronn), 8. Leon Liedgens (AB Aichhalden). - 65 kg (12): 1. Nico-Antonio Zarcone (KV Riegelsberg), 2. Valentin Seimetz (KSV Köllerbach), 3. Simon Monz (KV Riegelsberg), 3. Ramzan Awtaew (TV Essen-Dellwig), 7. Leon Gerstenberger (AB Wurmlingen), 8. Timo Moosmann (KSV Tennenbronn), 9. Manuel Wolfer (TuS Adelhausen). - 70 kg (19): 1. Tim Stadelmann (SV Nürnberg, 2. Adrian Wolny (RKG Freiburg), 3. Luca Megerle (ASV Urloffen), 3. Kai Burkon (KV Riegelsberg), 8. Marco Eckl (AV Sulgen), 12. Adrian Rubach (KSV Trossingen). - 74 kg (15): 1. Andriy Shyyka (KSV Köllerbach), 2. Johann Steinforth (RS Sudenburg), 3. Brian Bliefner (FC Aue), 3. Lennard Wickel (1. Luckenwalde SC), 7. Stefan Käppeler (KSV Taisersdorf), 8. Michel Riesterer (RKG Freiburg), 9. Dennis Rubach (KSV Trossingen). - 79 kg (18): 1. Martin Obst (1. Luckenwalde SC), 2. Ergün Aydin (SV Hallbergmoos), 3. Matthias Schmidt (SRC Viernheim), 3. Andreas Walter (SC Unterföhring), 11. Pius Moosmann (AB Aichhalden), 14. Florian Wölfle (KSV Hofstetten), 18. Pascal Ruh (TuS Adelhausen). - 86 kg (12): 1. Achmed Dudarov (SV Weingarten), 2. Lars Schäfle (RKG Freiburg), 3. Johannes Deml (AC Goldbach), 3. Joshua Morodion (VFL Berlin-Tegel), 5. Thomas Gebhardt (KSV Appenweier). - 92 kg (10): 1. Ertugrul Agca (TV Essen-Dellwig), 2. Johannes Mayer (ATSV Kelheim), 3. Ilja Matuhin (1. Luckenwalde SC), 3. Andre Timofeev (VfL Neckargartach). - 97 kg (7): 1. Erik Thiele (KAV Mansfelder Land), 2. Gennadij Cudinovic (AC Heusweiler), 3. Wladimir Remel, 4. Georg Stark (beide ASV Mainz), 7. Leo Kempf (ASV Urloffen). - 125 kg (3): 1. Nick Matuhin (1. Luckenwalde SC), 2. Robin Ferdinand (ASV Boden/RHL), 3. Felix Krafft (TuS Adelhausen).

Frauen

50 kg (8): 1. Lisa Ersel (SV Berlin), 2. Laura Schmitt (KSV Kirrlach), 3. Katharina Baumgartner (SC Anger), 3. Maren Vornberger (AC Röhlingen). - 53 kg (8): 1. Nina Hemmer (AC Ückerath), 2. Emilie Haase (RV Thalheim), 3. Angelina Purschke (SV Warnemünde), 3. Annika Wendle (ASV Altenheim), 5. Sina Moosmann (KSV Tennenbronn). - 57 kg (5): 1. Elena Brugger (TuS Adelhausen), 2. Sandra Paruszewski (AV Sulgen), 3. Anastasia Blayvas (KFC Leipzig), 4. Josefine Purschke (SV Warnemünde/MEV). - 62 kg (9): 1. Luisa Niemesch (SV Weingarten), 2. Andrea Grasruck (ASV Neumarkt), 3. Luzie Manzke, 3. Janny Sommermeyer (beide RSV Frankfurt/Oder), 5. Jennifer Wagner (TSV Kandern). - 68 kg (6): 1. Anna Schell (SC Unterföhring), 2. Maria Selmaier (KSC Apolda), 3. Nadine Weinauge (KSK Furtwangen), 4. Johanna Meier (WKG Weitenau-Wieslet), 5. Sabrina Fischer (ASV Urloffen). - 76 kg (6): 1. Aline Rotter-Focken (KSV Krefeld), 2. Francy Rädelt (RSV Frankfurt/Oder), 3. Eveline Neumann (RC Cottbus), 4. Selina Wühr (TV Faurndau).