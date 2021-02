Ein 47-jähriger Mann aus Mannheim hat sich am Montag vor dem Landgericht Ravensburg wegen gemeinschaftlichen Betruges in drei Fällen verantworten müssen. Das Schöffengericht sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte mehrmals hohe Geldsummen, unter dem Vorwand eines falschen Gewinnversprechens, von einem Weingartener Ehepaar abgeholt und in die Türkei an seinen Hintermann transferiert hatte.

Der Angeklagte muss für zwei Jahre und neun Monate in Haft.