Insgesamt vier Klassen sind am Bildungszentrum Bodensee-Schule St. Martin momentan in Quarantäne. Grund dafür ist laut Rektorin Isabella Emhardt, dass sich drei Personen mit dem Coronavirus infiziert haben: Eine Lehrkraft und zwei Schüler. Etwa 97 Schülerinnen und Schüler seien darum derzeit in Absprache mit dem Gesundheitsamt in häusliche Quarantäne geschickt worden.

Die drei Fälle seien zeitlich und räumlich unabhängig voneinander aufgetreten.