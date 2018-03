Gerhard Schmid ist Ehrenmitglied des MV Obermarchtal

l - 52 Jahre lang hat Gerhard Schmid in der Musikkapelle Obermarchtal Tenorhorn gespielt. Nach der Beendigung seiner musikalischen Betätigung hat ihn der Verein am Samstag bei der Hauptversammlung zum Ehrenmitglied ernannt.

Selbst in seinem letzten Jahr hat Gerhard Schmid nur zweimal bei einer Probe gefehlt. Schon sein Vater Josef blies bis in die 70er-Jahre das Tenorhorn. Jetzt führt sein Enkel Gabriel die Tradition des Tenorhornspielens in der Familie fort.

307 Mitglieder zählt der MV Obermarchtal laut Aussage von Tonja Gaupp, der Vorsitzenden für Verwaltung und Organisation. Davon spielen 101 ein Instrument. Dieses Jahr feiert der Verein das Jubiläum 100 Jahre Heimatfest. Altpapiersammlungen erübrigen sich jetzt, weil die abnehmende Entsorgungsfirma den Musikverein entsprechend der in blauen Tonnen abgeholten Mengen entschädigt.

„Ein tolles erstes Jahr“ bescheinigte Matthias Striegel, Vorsitzender für den Orchesterbetrieb, der neuen Dirigentin Vera Renz. Das erste von ihr geleitete Konzert nannte er das musikalische Highlight des Jahres. 25 Auftritte bewältigte die Kapelle im Jahr 2017. In Kirchen wird sie beim Kreismusikfest am Wertungsspiel teilnehmen. Nur bei einer Musikprobe fehlte Flügelhornistin Heike Fischer. Bei zwei Proben waren Michael Hirschle, Siegfried Hirschle und Gerhard Schmid abwesend, bei drei Sandra Fischer.

Fabian Tress, Vorsitzender für den Festbetrieb, berichtete von einem erfolgreichen Peter- und Paulfest. 75,25 Tonnen Altpapier und Karton habe der Verein im letzten Sammeljahr zusammengebracht.

Mit Bravour habe Vera Renz ihr Probedirigat absolviert, sagte Schriftführerin Silke Falch. Beim Konzert im November habe sie einen Einstand nach Maß abgeliefert. Hervorragend abgeschnitten habe die Jugendkapelle beim Jugendwertungsspiel in Öpfingen im Schwierigkeitsgrad 2.

Einen leichten Rückgang in der Kasse verbuchte Kassiererin Carmen Holder, weil die Beschaffung zusätzlicher Uniformen etliches an Geld verschlang.

„Mir gefällt es nach elf Monaten immer noch“, zog Vera Renz eine positive Bilanz ihrer Tätigkeit als Dirigentin der Musikkapelle. In ihrem ersten Jahr hat sie 35 Gesamtproben und 19 Auftritte hinter sich gebracht. „Wir sind auf einem guten Weg“, beschrieb Vera Renz die Arbeit mit der Musikkapelle Obermarchtal und appellierte an die Musiker, die Proben möglichst vollzählig zu besuchen. Laut Bericht der – wegen Krankheit nicht anwesenden – Jugenddirigentin Katharina Tress hatte die aus 20 Nachwuchsmusikern bestehende Jugendkapelle 37 Gesamtproben und sechs Auftritte.

Die hohe Wertschätzung des Musikvereins in den Gemeinden Obermarchtal und Rechtenstein brachte Bürgermeister Anton Buck zum Ausdruck und beantragte die Entlastung der Vorstandschaft.