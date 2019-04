Gerhard Rogg gibt den Taktstock ab

Von Deutsche Presse-Agentur

Am sonnigen Osterwochenende sind zahlreiche Motorradfahrer auf deutschen Straßen verunglückt. Viele erlitten Verletzungen, mindestens acht Biker starben nach Polizeiangaben.

Manche überholten unglücklich oder rasten in Kurven in den Gegenverkehr, andere wurden von Autofahrern übersehen. Tödliche Motorradunfälle meldete die Polizei seit Karfreitag aus Kirchen (Rheinland-Pfalz), Posthausen (Niedersachsen), Geislingen an der Steige und Rechberghausen (Baden-Württemberg), Biebergemünd und dem Raum Frankfurt (Hessen), Elbingerode und ...