Gerhard Katzke ist wieder der Schnellste

Der Blick der Verantwortlichen vom TB Tailfingen ist am Wochenende zum Himmel gegangen. Letztlich war die Sorge der Organisatoren des zweiten Wettbewerbs in der Crosslauf-Serie Zollern-Schwarzwald unbegründet. Der vorhergesagte Regen machte einen Bogen um das Wiesengelände im Stadion Lichtenbol. Die Sportler konnten auf einer anspruchsvollen Geländelaufstrecke starten.

Langstrecke Männer

Obwohl ein starker Westwind mit mächtigen Böen an den Läufern zerrte, übernahm Nils Holocher (LG farbtex Nordschwarzwald) auf der Langstrecke der Männer sofort die Initiative. Rasch brachte er viel Wiese zwischen sich und seine Mitstreiter. Hauptkonkurrent Dominik Sowieja (TSG Heilbronn) hatte den Sieg bereits abgeschrieben, wie er nach dem Rennen sagte. „Ich dachte, der ist weg. Den bekommst du nicht mehr“.

In der vorletzten Runde hatte Sowieja den lange Führenden Holocher erreicht. Beide eilten zusammen über das Gelände. Etwa 300 Meter vor dem Ziel startete Sowieja einen Endspurt, den er mit dem ersten Platz (29:33 Minuten) beendete. Er gewann vor Axel Klumpp (30:53) und Manuel Müller (32:22, beide LG farbtex Nordschwarzwald), das Rennen der Männer. Holocher (29:39) überlief nach einem mutigen Lauf als Zweiter die Ziellinie und holte sich den Tagessieg der M 30 vor Marc Herter (35:00, Albside Running) und Michael Ehrhardt (38:03) von den Tuttlinger Sportfreunden.

Andreas Schindler aus Balingen (31:04) legte die viertschnellste Zeit hin und sicherte sich Platz eins in der M 40. Auf den Plätzen zwei und drei folgten Harald Kopp (36:04, LG farbtex Nordschwarzwald) und Carsten Clausen vom TSV Messstetten (40:28).

Das teilnehmerstärkste Feld eilte in der M 50 über den Naturparcours. Die schnellsten Beine hatte Uwe Beil (34:15, TSV Hossingen). Er siegte vor Christoph Bauer von der FSV Schwenningen (34:51). Auf den weiteren Plätzen folgten Harry Strobel (35:11, LG Steinlach-Zollern), Wolfram Schmider (35:35, LG farbtex Nordschwarzwald), Klaus Neipp (36:43, TG Trossingen) und Marc Stamm (39:07, TG Tuningen).

Gerd Haller (37:29, SG Schramberg) sicherte sich vor Wolfgang Werner (38:05, TG Tuningen) und Dietmar Walter (38:52, Hechingen) den Tagessieg in der M 55. Bis ins Ziel war die Entscheidung in der M 60 spannend. Mit einem Schlussspurt rannte Jürgen Kurtz (38:41, TV Sulz) vor Karl-Heinz Buck (38:55, LT Herrenzimmern) und Martin Spang (39:09, LG Baar) als Erster dieser Altersklasse über die Ziellinie.

Ein erfolgreiches Ende nahm der Lauf in Tailfingen auch für Gerhard Katzke (39:01) von den Tuttlinger Sportfreunden. Er wiederholte in der M 65 seinen Sieg vom ersten Lauf in Unterkirnach vor Marian Kiepas (44:21, TB Tailfingen). Schnellster Jugendlicher war Marco Weißer vom LT Unterkirnach. Er gewann in der U 20 nach 43:51 Minuten.

Mittelstrecke Männer

Tim Assmann vom TV Villingen lief von Beginn an an der Spitze. Dies änderte sich bis ins Ziel nicht. Er beendete den Lauf in 10:50 Minuten als Erster und entschied das Rennen der U 20 für sich. Den Tagessieg bei den Männern brachte Philipp Fähnrich (11:17, TSV Bissingen) vor Tom Jessen (11:53) und Stefan Moß (12:09, beide TSG Balingen) nach Hause. Von seinen Konkurrenten in der U 18 war Manuel Gundelsweiler vom TV Villingen nicht zu bremsen. Zielorientiert gestaltete er sein Rennen, das er nach 11:28 Minuten vor Kai Lehr (11:48, LG farbtex Nordschwarzwald) erfolgreich beendete.

Langstrecke Frauen

Mit Franziska Netzer von der TG Schömberg setzte sich ein neues Gesicht eindrucksvoll in Szene. Ihren lockeren und entspannten Lauf beendete sie nach 38:52 Minuten. Damit war sie die Schnellste der Frauenkonkurrenz und gewann in der Klasse W 30.

Als schnellste Jugendliche erwies sich Hanna Bächle (40:13, LT Unterkirnach), die die Klasse U 20 gewann. Angelika Rentschler (39:20, LT Unterkirnach) und Evelyn Kiepas (45:37, TB Tailfingen) gewannen den Lauf in ihren Alterklassen W 35 beziehungsweise W 40. In der W 50 setzte sich Maria Schafbuch (39:40) aus Bad Dürrheim gegen Heidi Rißler (43:35, TG Trossingen) und Bibi Czeke (44:28, LT Unterkirnach) durch.

Mittelstrecke Frauen

Um den Titel der Tagesschnellsten gab es bei den Frauen auf der Mittelstrecke ein flottes Ausscheidungsrennen, das Luisa Schwarzer (TSG Balingen) für sich entschied. In 12:38 Minuten war sie die Erste im Ziel und verwies Nicole Müller (13:28, LG farbtex Nordschwarzwald) und Lea Dehner (14:01, ASV Horb) auf die nächsten Plätze.

Ein starkes Teilnehmerfeld versammelte sich in der U 18. Ein tempobetontes Rennen führte Meike Zimmermann (12:44, TV Rottenburg) zum Erfolg. Ihre Zeit war die zweitschnellste der Frauenkonkurrenz. Damit holte sich Zimmermann den Tagessieg vor Larissa Schall (12:55) von der LG Tuttlingen-Fridingen, Miriam Jäckle (13:01, TV Weilstetten), Lea Grewin (13:38, TV Gosheim), Lilli Schmitt (13:55) und Charlotta Ressin (13:57, beide TSV Rottweil.