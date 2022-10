Gerd Miller sichert sich die Bronzemedaille

Wolfartsweiler/Bad Saulgau (sz) - Sieben Athleten des SV Wolfartsweiler haben den Verein bei den deutschen Meisterschaften im Target Sprint im Bayernpark in Reisbach vertreten. Trotz Dauerregens und kalter Temperaturen gab es einige Topplatzierungen. Gerd Miller holte sogar eine Medaille.

Im Target Sprint galt es drei Runden über je 400 Meter, unterbrochen durch zwei stehende Schießeinlagen zu absolvieren. In der Schülerklasse verpasste Jannik Arnold um eine Sekunde Bronze. Er lief zwei starke Rennen, hatte jedoch Probleme am Schießstand und schaffte es somit auf Platz vier. Gerd Miller startete in der Männerklasse II und lief zwei nahezu perfekte Wertungsläufe. Durch konzentrierte Schießeinlagen holte er sich am Ende den dritten Platz und als einziger Starter des SV Wolfartsweiler eine Medaille.

Justin Fischer kämpfte sich in der Juniorenklasse durch und schaffte es im Qualifikationslauf auf den 16. Platz. Bei den Männern starteten gleich zwei Wolfartsweiler Biathleten. Jan Witt landete im Qualifikationslauf auf Platz 15. Frank Deiß, der Probleme am Schießstand hatte, erreichte Platz 21. Bei den Frauen gingen ebenfalls zwei Sportler aus Wolfartsweiler an den Start. In den Qualifikationsläufen schaffte es Jennifer Schneider auf Platz 16 und Karin Heinzler auf Platz acht. Karin Heinzler hatte sich somit für den Finallauf qualifiziert. Im Finallauf erlaubte sie sich zu viele Nachlader, sodass der Kampf um Platz vier nochmals spannend wurde. Karin Heinzler verfehlte diese um vier Sekunden und landete am Ende auf Platz sechs.

Bei Dauerregen standen am Sonntag die Single-Mixed-Staffeln auf dem Terminplan. Jeweils eine Frau und ein Mann bildeten eine Mannschaft. Von 20 gemeldeten Mannschaften schafften es Karin Heinzler und Gerd Miller auf Platz neun. Jennifer Schneider und Jan Witt belegten Platz 15. Am Nachmittag toppten die Wolfartsweiler das Mannschaftsergebnis in der gemischten Mannschaftsstaffel. Für Württemberg II startete eine reine Staffel des SV Wolfartsweiler. Trotz kleineren Patzern am Schießstand erreichte die Mannschaft mit Karin Heinzler, Jan Witt und Gerd Miller den sechsten Platz. Justin Fischer war mit Annika Hermle (Gosheim) und Karen Rödel (Ulm) für Württemberg III kamen als Elfte ins Ziel.