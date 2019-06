Gerd Dannenmann ist Ehrenbürger von Neresheim

NERESHEIM (tu) - Gerd Dannenmann ist am Samstag in einer Feierstunde in der Härtsfeldhalle zum Ehrenbürger von Neresheim ernannt worden. In der Urkunde, die Bürgermeister Thomas Häfele und Landrat Klaus Pavel überreichten, werden dem Altbürgermeister außergewöhnliche und herausragende Verdienste um die Stadt bescheinigt. Er war 32 Jahre Stadtoberhaupt und ist der elfte und einzige lebende Ehrenbürger.

Dannenmanns Nachfolger Thomas Häfele sagte in seiner Laudatio, das Amt eines Bürgermeisters sei nicht immer einfach, vor allem nicht über eine so lange Zeit und in einer Flächengemeinde wie Neresheim mit fünf starken und selbstbewussten Teilorten. „Diesen immer gerecht zu werden und den Ausgleich zu finden, ist eine besondere Herausforderung in der Gesamtstadt Neresheim.“ Gleichzeitig sei dies aber auch der Reiz der Stadt. Sie sei mit ihrer Vielfalt etwas Besonderes.

Der schwerste Moment in Dannenmanns Amtszeit sei sicherlich der Brand der Härtsfeldschule gewesen, fuhr Häfele fort. Aber es sei gelungen, sie wieder aufzubauen und heute genieße sie einen ausgezeichneten Ruf. Überhaupt habe sich die Stadt in der Amtszeit Dannenmanns hervorragend entwickelt.

Von einer erfolgreichen Arbeit des Geehrten sprach auch Landrat Klaus Pavel. Dannenmann habe Neresheim zu einer Bildungs- und Schulstadt gemacht, zur Perle des Härtsfelds, das die „Toskana des Ostalbkreises und Deutschlands“ sei.

„Dies ist mir Ehre und Verpflichtung!“

„So rasend schnell vergeht die Zeit“, schmunzelte Dannenmann und erinnerte daran, dass er seinerzeit seinem Amtsvorgänger Anton Hegele die Auszeichnung der Ernennung zum Ehrenbürger überreicht habe. Er selbst habe als Bürgermeister interessante, spannende und abwechslungsreiche Jahre erlebt. Er sei stolz auf und dankbar für diese besondere Anerkennung seines Wirkens, freute sich der frisch gebackene Ehrenbürger. „Dies ist mir Ehre und Verpflichtung!“