Geplatzter Heizungskessel ruft Feuerwehr auf den Plan

Ein geplatzter Heizungskessel ist die Ursache einer starken Rauchentwicklung gewesen, die am Montag gegen 13.30 Uhr in der Straße Schneidermändle in Bad Wurzach einen Einsatz von Freiwilliger Feuerwehr und Polizei nach sich zog. Das teilt die Polizei mit.

Vermutlich aufgrund eines abnutzungsbedingten Defekts trat dichter Rauch aus der Heizungsanlage aus, die sich im Kellerraum eines Wohnhauses befand. Durch eine Flutung des Kessels konnten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bad Wurzach die Rauchentwicklung rasch unter Kontrolle bringen. Durch den Rauch wurde niemand verletzt und auch das Gebäude nicht in Mitleidenschaft gezogen.