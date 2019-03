Geplatzt: Ikea kommt nicht nach Memmingen

Ikea hat am Donnerstag mitgeteilt, dass der Standort Memmingen mit einem Einrichtungshaus und einem Fachmarktzentrum nicht weiter verfolgt wird.

Als nächster Schritt sollen zwischen dem Möbelgiganten und der Stadt Abstimmungsgespräche über alle offenen Punkte stattfinden.

Oberbürgermeister Manfred Schilder betonte, dass es sich um eine strategische Entscheidung von Ikea handle. „Wir müssen die Entscheidung des Unternehmens akzeptieren und respektieren. Es wurde uns nochmals bestätigt, dass das Projekt nicht an „subjektiv empfundenen langen Verfahrensabläufen“ oder wie der Stadt auch vorgeworfen wird, „verschleppt“ worden ist. Vielmehr hat sich IKEA für die konstruktive Zusammenarbeit in den letzten Jahren bedankt“, so der Memminger Rathauschef in einer ersten Stellungnahme.

2019 sollte ein IKEA nach Memmingen kommen. Bei Fans von schwedischen Möbeln war die Freude im Allgäu groß. Einige Städte sind aber wohl auch erleichtert, dass der Deal jetzt geplatzt ist.

