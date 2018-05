Georg Steinhauser sprintet auf Platz drei

Beim zweiten Bundesligarennen der Saison von Esch-born nach Frankfurt ist Georg Steinhauser von der Radunion Wangen auf den dritten Platz gesprintet. Das Jugendrennen wurde im Rahmen des Profiradrennens von Eschborn-Frankfurt durchgeführt. Die Strecke verlief durch den Taunus, wobei einige giftige Anstiege bewältigt werden mussten.

Gleich zu Beginn gewann Georg Steinhauser am Feldberg die erste Wertung. Der Unionsfahrer attackierte 14 Kilometer vor dem Ziel, wobei nur Maurice Ballersted und Luca Bockelmann folgen konnten. Die drei Ausreißer waren sich vorne einig und wechselten sich bei der Führung ab. In einem packenden Finale gewann Maurice Ballerstedt (LV Berlin) den Spurt aus der dreiköpfigen Ausreißergruppe vor Luca Bockelmann (Paul Voß Development Team). Georg Steinhauser aus Scheidegg sprintete auf den dritten Platz. Das Württemberger Team mit Georg Steinhauser, Kim Heiduk (sechster Platz) und mit Moritz Henninger (14. Platz) gewann außerdem die Tagesmannschaftswertung. Beim ersten Bundesligarennen in Düren stürzte Georg Steinhauser in der Zielkurve und beendete auf Platz 35 das Rennen.

Beim Radkriterium in Kartung sprintete Malcom Otto in der U13-Klasse auf Rang zwei. Sein Bruder Neo fuhr in der U15-Klasse auf den fünften Platz. Beide Fahrer bestimmten das Renngeschehen entscheidend mit. Malcom Otto fährt im ersten Jahr in der U13-Klasse. Der Wangener war im Rennen sehr aufmerksam und holte in der ersten Wertungsrunde gleich wichtige Punkte. Danach bildete sich eine vierköpfige Verfolgergruppe auf den enteilten niederländischen Meister Eyk Tyler, der das Rennen gewann. Malcom Otto sprintete so in den verbliebenen Runden bei den Wertungsabnahmen jeweils als Zweiter über die Ziellinie und fuhr den zweiten Gesamtplatz heraus.

Neo Otto war von Beginn an an der Spitze dabei und sorgte selber mit mehreren Sprints für ein hohes Tempo. In der ersten Wertungsrunde holte sich Neo wichtige Punkte, fuhr weiter und ergatterte sich weitere Prämienrunden. Das Ziel erreichte er als Fünfter.