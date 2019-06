Georg Steinhauser gewinnt das Bergtrikot

Im Saarland ist der Nations Cup für die Juniorenklasse im Radfahren ausgetragen worden. Es waren 20 Nationalteams am Start, insgesamt mussten die Fahrer vier Straßenrennen und ein Mannschaftszeitfahren in Angriff nehmen mit einer Gesamtdistanz von 466 Kilometern. Georg Steinhauser von der Rad-Union Wangen bestritt die Rundfahrt im Trikot der deutschen Nationalmannschaft und sicherte sich als bester Kletterer das gepunktete Trikot.

Schon bei der ersten Etappe sichert sich der Wangener das Bergtrikot, als er in einer Spitzengruppe fuhr. Auf der zweiten Etappe war er wieder in der Spitzengruppe vertreten und baute seinen Vorsprung in der Bergwertung gegen Fahrer aus Italien weiter aus. Am dritten Tag gab es nur eine Bergwertung und eine Sprintankunft. Georg Steinhauser sammelte wieder fleißig Punkte für sein Bergtrikot und fuhr im Finale für seine Kameraden den Sprint an, die Zweiter und Dritter wurden.

Am gleichen Tag war noch ein Mannschaftszeitfahren. Da ein Fahrer aus dem Nationalteam schon nach der ersten Etappe wegen Krankheit ausgefallen war, musste die Mannschaft mit Steinhauser zu fünft fahren. Ihre Taktik ging jedoch voll auf und sie gewannen das Mannschaftszeitfahren mit 50 Sekunden Vorsprung. Dadurch lagen vor der Schlussetappe drei deutsche Fahrer auf Platz eins, zwei und drei in der Gesamtwertung.

Steinhauser fuhr auf der letzten Etappe erneut sehr stark und holte sich den Gesamtsieg in der Bergwertung. Danach fuhr der Unionsfahrer für seine Mannschaftskollegen in der Gesamtwertung. Der Wangener fuhr laut Mitteilung Attacken zu und machte Tempo. Die Arbeit der letzten Tage machte sich für Steinhauser auf den letzten 20 Kilometern bemerkbar. Er konnte die Geschwindigkeit des Feldes nicht mehr halten. Am Ende war der Jubel dennoch groß: Das Nationalteam mit Hannes Wilksch (Brandenburg), Marco Brenner (Bayern) und Maurice Ballerstädt (Berlin) feierte den Dreifachsieg. Lesli Lühjrs gewann zudem das Sprinttrikot. Somit hat das deutsche Team auch die Gesamtwertung aller Mannschaften gewonnen.