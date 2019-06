Georg Steinhauser fährt erfolgreich in der Schweiz

Georg Steinhauser von der Rad-Union Wangen ist mit dem deutschen Nationalteam bei einer mehrtägigen Rundfahrt für die Juniorenklasse in Lausanne in der Schweiz mitgefahren. Dort bestritt Steinhauser, der aus Scheidegg stammt und für die Rad-Union fährt, mit fünf weiteren Junioren den Nations-Cup. Die Tour du Pays de Vaud führte über vier Etappen mit 349 Kilometern und 3870 Höhenmetern.

Nach dem Prolog hatte sich Steinhausers Teamkollege, Marco Brenner, das Gelbe Trikot des Führenden geholt. In der 129 Kilometer langen ersten Etappe brachte der Scheidegger Steinhauser seinen Kollegen Brenner perfekt in den kurzen Schlussanstieg, und dieser gewann souverän diese Etappe. Steinhauser fuhr ebenfalls stark und belegte den neunten Platz. Mit großer Unterstützung der Mannschaft gewann Brenner dann auch die Etappe am Tag darauf. Im anschließenden Zeitfahren fuhr dieser die zweitschnellste Zeit. Georg Steinhauser kam auf Platz 18.

In der letzten, nochmal bergigen und schweren Etappe, wurden laut Mitteilung viele Attacken von den anderen Nationen gefahren. Doch das deutsche Team arbeitete sehr gut zusammen und brachte Brenner sicher in der ersten Gruppe ins Ziel. Marco Brenner gewann somit die schwere Rundfahrt mit 36 Sekunden Vorsprung vor Lars Boven (Niederlande). Georg Steinhauser überzeugte erneut und belegte am Ende in der Gesamtwertung den zehnten Platz.