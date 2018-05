Genialität und Fragilität der Weltordnung

In ihrer Ausstellung in der Aalener Rathaus-Galerie „Scheinbar Chaos oder der Goldene Schnitt als geniale Ordnung“ geht Marita Kraus den physikalisch-mathematischen Ordnungsprinzipien auf den Grund. Gemeint sind diese mathematischen Gesetze, die der Natur unterliegen, die in ihr verborgene geniale Architektur mit ihren Strukturen und Formen, die nicht leicht zu ergründen sind. Sie schafft es, die naturgesetzliche Harmonie in eine spannende Kunstform zu intergieren. Um sie damit plakativ im besten Sinne des Wortes zu machen in ihrer ganz eigenen Bildersprache.

„Wenn es etwas gibt, für das es sich zu leben lohnt, dann ist die Betrachtung des Schönen“. Dieses Platon-Zitat findet sich mittendrin in diesen 31 Bildern, allesamt in Acryl auf Leinwand. Ergänzen könnte man da noch Leonardo da Vinci, dass es den Erfindungen der Natur an nichts fehlt und dass sie auch nichts Überflüssiges an sich haben.

In zunächst fünf Themen ist diese Betrachtung auf die – durchaus auch fragil dargestellte – Weltordnung gegliedert. Da ist eben diese Zerbrechlichkeit derselben, Gesichter im Goldenen Schnitt, Sinnestäuschungen, die Ästhetik des Goldenen Schnitt, das Fraktale in der Natur. Mal ist des im Titel „Informationsflut“ der Mensch, um den es geht. Ein von (Spinnen)-Netzen zerfurchtes Gesicht. Das Internet(z) hinterlässt seine Spuren. Mal ist es beim „Over-View-Effekt“ oder dem großen Bild-Banner „Scheinbar Chaos oder geniale Ordnung“ dieser zerbrechliche blaue Planet. Immer wieder ist die Kugel, diese geniale Konstruktion, die die in der Lüneburger Heide geborene und in Aalen beheimatete Künstlerin fasziniert. Im Rathaus, daran hatte Oberbürgermeister Thilo Rentschler bei der Vernissage erinnert, hängen bereits einige Bilder von Kraus‘ natur- und wissenschaftlicher Kunst. Nach drei, vier Jahren des „Tüftelns“ sei es nun gelungen, diese Ausstellung ins Rathaus zu bringen. Wie der Name es ja sagt: Es geht um den Goldenen Schnitt. Es geht um die nicht real greifbare, aber faszinierende Fibonacci-Spirale, die den 137,5-Grad-Winkel widerspiegelt.

Diese sehr strengen Strukturen zeigen auch das Wachstum der Natur, die dieser Ordnung folgen muss. Das hat ihr der Bruder Dr. Peter Richter mitgegeben, Physikprofessor. Auf den Zusammenhang zwischen Natur und Physik war auch der Ulmer Professor Franz-Josef Radermacher in seiner frei vorgetragenen Einführung näher eingegangen. Diese Ordnungsprinzipien der Natur stoßen in Richtung zum Rathaus-Sitzungssaal auf die Natur en Miniatur, festgehalten in den Fotos von Peter Kruppa: Hier korrespondieren die „Fibonacci-Spirale im Rotkohl“ mit einem „realen“ Schnitt durch einen Rotkohl, hier werden Sonnenhut, Pinienzapfen, Löwenzahn-Samen, Apfelgehäuse, die Wespe auf der Erdbeere und ein Sporen eines Farnes zu den Protagonisten. Ein trefflicher Kontrast zu den die Endlichkeit und die Unendlichkeit der Natur und des Lebens aufzeigenden Bildern von Marita Kraus.