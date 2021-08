Generationenwechsel beim oberschwäbischen Radsportverband

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für den Radsportbezirk Oberschwaben e.V. steht eine Zeitenwende an: Der langjährige Vorsitzende Frank Reichel (78) zieht sich aus der aktiven Verbandsarbeit zurück. Zu seinem Nachfolger wählte die diesjährige Hauptversammlung des Verbands in Altheim-Waldhausen den 35-jährigen André Frank aus Bad Waldsee.

Nach 28 Jahren im Vorstand, davon 17 Jahre an der Spitze, zieht sich Frank Reichel aus der aktiven Verbandsarbeit zurück. „Nach so vielen Jahren wird es nun Zeit für einen Generationenwechsel“, sagte der scheidende Vorsitzende. „Radsport erfreut sich zunehmender Beliebtheit und Oberschwaben ist eine großartige Region, um diesen Sport in allen Facetten auszuüben. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen im Bezirk sowie den zahlreichen Trainern, Betreuern und Sportlern in den Vereinen, ohne deren Engagement das alles nicht möglich wäre.“

Der neu gewählte Vorsitzende André Frank hat sich einiges vorgenommen für die kommenden Jahre. Im Mittelpunkt stehe dabei, die Präsenz des Verbands in der Region zu stärken und weitere Sportlerinnen und Sportler für den Radsport zu gewinnen: „Mein Ziel ist es, möglichst viele Menschen vom Radsport zu begeistern“, sagte der Sportbetriebswirt, dessen Wurzeln im Mountainbike-Sport liegen. Die noch vergleichsweise junge Sparte im Bezirksverband hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend etabliert und beispielsweise mit dem „Oberschwäbischen Mountainbike Vielseitigkeits-Cup“ eine neue Rennserie ins Leben gerufen.

Die Verjüngung des Verbandsgremiums macht nicht an der Spitze halt: Nachdem bereits im Vorjahr der 22-jährige Michael Quecke als Finanzreferent in den Vorstand gewählt wurde, kommt nun der 26-jährige Valentin Kegreiß (TSG 1847 Leutkirch) hinzu. Er übernimmt das Amt des stellvertretenden Vorsitzenden von Günter Schüle, der sich ebenfalls aus dem Vorstand zurückzieht. Zudem wurde Alexander Israel (RSC 1962 Biberach) zum Jugendreferent gewählt. Er übernimmt zusätzlich das Amt des Fachwarts Rennsport von Kurt Lippert, der dem Verband jedoch als Beisitzer erhalten bleibt. Darüber hinaus gibt es nun mit Bianca Metz (RSV Seerose Friedrichshafen) eine Beisitzerin für Inklusion, mit Ildiko Erdei (RSC 1962 Biberach) eine Beisitzerin für Integration und mit Conny Zell eine Beisitzerin für Frauenradsport. In ihren Ämtern bestätigt wurden Hermann Brugger (Schriftführer), Ansgar Kappeler (Fachwart MTB), Martina Quecke (Fachwart Kunstradsport), Albert Wetzel (Fachwart Breitensport) und Michael Kunz (Fachwart Radball).