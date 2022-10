Generationenübergreifender Konzertabend mit dem Musikverein Obersulmetingen

Unter dem Motto „Meet the next Generation“ plant der plant der Musikverein Obersulmetingen am Samstag, 22. Oktober, ab 19 Uhr ein Konzert.

Die Vorjugendkapelle, die Jugendkapelle Sulmetingen Schemmerberg und das Blasorchester des MV Obersulmetingen gestalten gemeinsam diesen musikalischen Abend in der Mehrzweckhallte Untersulmetingen. Die Dirigentinnen und Dirigenten haben ein vielfältiges Programm zusammengestellt. Nach den musikalischen Darbietungen klingt der Abend bei flotten Rhythmen aus.