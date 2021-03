Comedy & Kabarett mit „Baden-Württemberg macht Spass“Live-Stream Ticket als Ostergeschenk

Aufgrund der Covid-19-Pandemie kann das große Comedy- und Kabarettfestival „Baden-Württemberg macht Spass“ in diesem Jahr in Sigmaringen nicht mit Publikum stattfinden. Trotzdem müssen Sie nicht auf dieses Highlight im Kulturkalender verzichten: Mit einem Streaming-Ticket kann die ganze Familie erstklassige Comedy & hochkarätiges Kabarett live aus der Stadthalle Sigmaringen sicher im heimischen Wohnzimmer miterleben. In diesem Jahr treten Ass-Dur, Ernst Mantel & Werner Koczwara, Mirja Regensburg sowie Nikita Miller auf und strapazieren die Lachmuskeln der heimischen Zuschauer. Durch den Abend führt SWR1 Moderatorin Janet Pollok.

Tickets für das Streaming sind über die Internetseite www.bw-macht-spass.de, unter Telefon 07571 / 106 450 sowie an allen bekannten Reservix & Easyticket Vorverkaufsstellen erhältlich. Das Streaming-Ticket kostet pauschal 15 EUR. Es ist ausdrücklich erlaubt, dass mit einem Streaming-Ticket auch mehrere Personen im heimischen Wohnzimmer zuschauen. Um den Live-Stream anschauen zu können, muss keine weitere Software heruntergeladen werden.

Ass-Dur

Das Duo Ass-Dur besteht aus den Brüdern Dominik und Florian Wagner. Sie bieten musikalisches Comedy vom Feinsten. (Foto: Frank Edel)

Ass-Dur sind Dominik Wagner und Florian Wagner. Zwei Männer – zwei Pianisten – zwei Brüder! Der eine kann was, der andere auch. Die Wagner-Brüder versprechen höchste musikalische Leistung, Komik vom Feinsten und natürlich – sonst wäre es nicht Ass-Dur – sind sich die beiden nie einig. Die beiden begeistern ihr Publikum mit Klaviermusik, Gesang und schrägen Ideen, vor allem aber mit einem Bühnenspiel, das seines gleichen sucht, aber nicht findet. Ass-Dur bringt Klassik ins Kabarett-Theater und Kabarett ins Konzerthaus. Ihre Herzen schlagen für die Musik - wenn auch nicht immer im Gleichklang, und so bringen sie Klassik- und Popmusik aus unterschiedlichen Stilrichtungen zusammen.

www.ass-dur.de

Ernst Mantel & Werner Koczwara

Werner Koczwara und Ernst Mantel treten als „Vereinigtes Lachwerk Süd“ auf und gehören zu den zwei erfolgreichsten Humorschaffen (Foto: PR)

Es ist das Gipfeltreffen des schwäbischen Humors: Mit Werner Koczwara und Ernst Mantel haben sich zwei der komischsten Humorschaffenden Süddeutschlands zusammengetan: Ernst Mantel, bis zu deren Trennung Mitglied der „Kleinen Tierschau“ sowie doppelt ausgezeichneter Träger des Baden-Württembergischen Kleinkunstpreises. Und Werner Koczwara, der mit seinem Programm „Der wüstenrote Neandertaler oder wie aus Affen Bausparer wurden“ ein bundesweit hoch gelobtes Schwabenkabarett auf die Bühne gebracht hat. Sein Buch „Am achten Tag schuf Gott den Rechtsanwalt“ rangierte mehrere Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. Gemeinsam treten Mantel und Koczwara als „Vereinigtes Lachwerk Süd“ an und machen als Duo das, womit sie im Schwabenland seit Jahren für hochklassigen Humor stehen: Feiner Wortwitz, geschliffene Pointen und Songs über die ganz großen Themen: Führerscheinentzug, doofe Liedermacher, korrekte Hummerzubereitung und Seitenbacher-Werbung. Schwäbische Unterhaltung auf komischste Art aber auf höchstem Unterhaltungs-Niveau.

www.ernstmantel.de/lachwerk

Mirja Regensburg

Mirja Regensburg, bekannt aus der ARD Ladies Night und dem Quatsch Comedy Club, gilt als Multifunktionswerkzeug unter den weibli (Foto: Danny Frede)

Mirja Regensburg ist das Multifunktionswerkzeug unter den weiblichen Comedians: Sie macht Standup-Comedy, singt und improvisiert. Seit 2015 tourt sie mit ihrem Comedyprogramm quer durch Deutschland, Österreich und die Schweiz und begeistert das Publikum in ausverkauften Theatern und Stadthallen. Die erfolgreiche Komikerin und Erfinderin der „Muffinjeans“ (wenn der Teig oben so übers Bündchen quillt), ist bekannt aus der ARD-Ladies Night, dem Quatsch Comedy Club und durch ihre Radio Comedy bei HITRADIO FFH. Die Kölnerin mit nordhessischem Migrationshintergrund gewinnt die Herzen ihrer Fans mit ihrer authentischen, fröhlichen Art und verblüfft durch schonungslose Ehrlichkeit.

www.mirja-regensburg.de

Nikita Miller

Nikita Miller will nicht als Stand-Up-Comedian gelten, weil er bei Auftritten sitzt. (Foto: Diana Birk)

Nikita Miller erzählt. Über seine kasachischen Wurzeln. Seine russische Clique in seiner schwäbischen Heimat. Über die Erziehungsmethoden eines russischen Vaters. Er macht kein Stand-Up, allein schon deswegen nicht, weil er während seiner Performance sitzt. Er ist mit seinen Geschichten neu und einzigartig, und gleichzeitig taucht er in eine Welt ab, in der sich jeder wiedererkennen kann. Seine Erzählungen porträtieren Nikitas Jugend, gefärbt von russischen Einflüssen, zahlreichen unfassbaren Erlebnissen und der einen wichtigen Frage: Was bedeutet es denn, ein richtiger Mann zu sein? Nikitas Reise ist noch längst nicht zu Ende. Sie fängt gerade erst so richtig an. Und wer möchte, den nimmt er auf diese Reise mit. Ausgezeichnet mit dem Kleinkunstpreis Baden-Württemberg.

www.nikita-miller.de

