Generationenberatung bei der VR Bank Ravensburg-Weingarten eG – Was passiert, wenn etwas passiert?

Viele Menschen in Deutschland haben nicht vorgeplant, was mit ihrem Vermögen passiert, wenn etwas passiert. Damit sie entspannt in die Zukunft blicken können, bietet die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG mit ihrer Generationenberatung (Estate Planning) einen wichtigen Baustein für ihre Kundinnen und Kunden. Die zertifizierten Generationenberater Sonja Rippel und Marco Liewer gehen im gemeinsamen Beratungsgespräch unter anderem auf folgende Fragen ein:

Was sind die wirtschaftlichen Auswirkungen von Testament, Erbfolge und Co. unter Berücksichtigung der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen?

Welche Vorsorge, wie zum Beispiel Vollmachten, sollte getroffen werden?

Wie können Erben möglichst effektiv finanziell abgesichert werden?

Was muss ich beim Thema Unternehmensnachfolge bedenken? VR Bank Ravensburg-Weingarten

Dabei ist es übrigens nie zu früh, sich mit diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Wer sich frühzeitig mit den Themen beschäftigt, kann anschließend entspannt in die Zukunft blicken. „Es ist vielleicht nicht bequem, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Aber wenn man rechtzeitig alles in geregelte Bahnen lenkt, erspart dies im Fall der Fälle sehr viel Ärger und entlastet alle Beteiligten“, erläutert Marco Liewer. „In der Generationenberatung decken wir zahlreiche Aspekte rund um das Thema älter werden in Bezug auf Finanzen und darüber hinaus ab – dabei liegt uns eine verständliche und transparente Beratung auf Augenhöhe besonders am Herzen“, ergänzt Sonja Rippel.

Um die Erben im Trauerfall zu entlasten, unterstützt die VR Bank Ravensburg-Weingarten eG diese bei der Testamentsvollstreckung und Nachlassabwicklung.

Weitere Information finden Sie unter: www.vrbank-rv-wgt.de/generationenberatung