Generalversammlung Musikverein Ebersbach

Nach zwei Jahren konnte der Musikverein Ebersbach am 13. Mai seine Generalversammlung im Probelokal abhalten. Vorsitzender Daniel Rapp begrüßte die zahlreich erschienenen Mitglieder zur diesjährigen Generalversammlung. Zur Eröffnung der Versammlung wurde der verstorbenen Mitglieder gedacht.

Der Rückblick auf die vergangen Jahre zeigte nochmals, welch schwierige und außergewöhnliche Zeiten durchlebt wurden. Dennoch zeigte sich, dass der Zusammenhalt immer da war, und auch die musikalischen Auftritte im vorgegebenen Rahmen hervorragend bewältigt wurden. So wurde in kleiner Besetzung das Bruderschaftsfest in Ebersbach musikalisch begleitet und auch ein kleines Oktoberkonzert auf dem Schulhof der Grundschule veranstaltet.

Im September war es möglich, Dirigent Fridl Schoch in den wohlverdienten Musikerruhestand zu verabschieden. Im Zuge dieser Verabschiedung wurde er zum Ehrendirigent ernannt. Als Nachfolger konnte Michael Reiter für den Musikverein gewonnen werden. Nach den Berichten der Kassiererin, der Schriftführerin, der Jugendleiter und des Dirigenten erfolgte die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft.

Im Rahmen der anstehenden Wahlen wurde der Vorsitzende Daniel Rapp, Kassiererin Sabine Richter, Jugendleiter Phillipp Schäfer, drei aktive Ausschussmitglieder Fabian Ummenhofer, Daniel Ketterer und Rainer Boll, wie auch die Kassenprüfer Thomas Heudorfer und Franz Boos in ihren Ämtern bestätigt.

Im Mittelpunkt standen an diesem Abend die Ehrungen der Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Ebersbach. Josef Mütz, Ehrenmitglied des Kreisverbands Ravensburg, nahm die Ehrungen vor: 10-jährige aktive Tätigkeiten Ehrennadel in Bronze: Simon Sauter, Thomas Wild, Emil Angerer, Lea Wetzel, Julia Seeger, Lutz Angerer; 20-jährige aktive Tätigkeit Ehrennadel in Silber: Gisela Eisele, Margit Ummenhofer, Nora Ummenhofer; 30-jährige aktive Tätigkeit Ehrennadel in Gold: Kathrin Bunz, Daniel Rapp, Martin Ummenhofer, Günther Rapp.