Generalversammlung der Musikkapelle Nendingen

Tuttlingen-Nendingen - Im Probelokal „Weißes Schulhaus“ konnte die Musikkapelle Nendingen ihre Generalversammlung für das vergangene Jahr 2021abhalten. Coronabedingt konnte sie aber erst Mitte 2022 stattfinden.

Im Jahr 2021 musste sich die Musikkapelle von ihrem langjährigen Musikkameraden Albert Schilling verabschieden. Er spielte bis zur Coronapause über 70 Jahre in der Musikkapelle Nendingen und war stets eine große Stütze in „seinem“ Tenorhornregister. Die Trauerfeier unseres Kameraden wurde von der ganzen Musikkapelle umrahmt. Es war der einzige Auftritt im Jahr 2021.

In der Vorstandschaft gab es eine Veränderung. Aus dem Dreiergremium wurde Gerhard Wax mit einem Geschenk verabschiedet. Seine Nachfolge tritt die bisherige Schriftführerin Nadine Sattler an. Ein Novum in der 110-jährigen Geschichte der Musikkapelle Nendingen: die erste Frau in der Vorstandschaft. Richtig so!

Berufliche Veränderungen führten zu einem weiteren Geschenk. Nach vielen Jahren als Jugendleiterin wurde Vanessa Wax verabschiedet, ihre Nachfolgerin ist Daniela Sattler.

Der Finanzvorstand Johannes Riesemann, die Wirtschaftsführerin Anja Müller und das Ausschussmitglied Sandra Hagel wurden in ihren Ämtern bestätigt. Neu gewählt wurden für den Ausschuss Tanja Huber und als Schriftführerteam Maike Schilling und Franz Huber.

Die verschiedenen Jahresrückblicke, sowohl des Vorsitzenden Jürgen Härpfer, des Dirigenten Martin Dett, als auch des scheidenden (und ebenfalls mit einem Geschenk bedachten) Schriftführers Armin Huber, waren kurz und überschaubar. Aufgrund von Corona gab es über 2021 - leider - nicht allzu viel zu berichten.

Jedoch schaut die Musikkapelle Nendingen zuversichtlich in die Zukunft: Seit einigen Wochen probt im „Weißen Schulhaus“ immer donnerstags um 18 Uhr eine kleine Jugendkapelle. Sie steht unter der Leitung von Antal Fenyvesi und freut sich auf weitere Mitspieler.

Die ganze Musikkapelle freut sich auch schon auf einen ganz wichtigen Termin. Bereits jetzt laufen die Vorbereitungen für das 10. Nendinger Wasserfest. Vom 15. bis 17. Juli 2023 findet wieder das große Traditionsfest an der Nendinger Donau statt. Wir hoffen heute schon auf viele Besucher und einen guten Wasserstand.