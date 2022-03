Gemüseanbau als Gemeinschaftserlebnis

Bad Waldsee - Im Frühjahr 2014 startete mit einer handvoll Interessierter für Bad Waldsee das Abenteuer Solawi. Hinter der etwas eigenartig klingenden Abkürzung verstecken sich Titel und Inhalt gleichzeitig: Solidarische Landwirtschaft. Kritische Konsumenten, denen ihre gesunde und nachvollziehbare Ernährung wichtig ist, ließen sich von einer aus der USA stammenden Idee anstecken. Man wollte nicht nur auf dem Markt das gesunde Gemüse einkaufen, vielmehr ging es darum, das wirtschaftliche Risiko der Landwirte zu teilen, also wesentlich früher in den Prozess „Erzeuger – Markt – Verbraucher“ einzusteigen.

Die damaligen Initiatoren fanden in der inzwischen verstorbenen Antje Stöckle eine begeisterte Gärtnerin, die auf dem Gelände des Biohofs Wild in Unterurbach eine Ackerfläche bewirtschaftete. Rasch wurden weitere Verbraucher von der Idee angesteckt, sich sowohl durch Arbeitseinsatz, wie auch finanziellem Engagement am Abenteuer des Gemüseanbaus zu engagieren.

Vieles konnte man in dieser Zeit erleben: Gutes und schlechtes Wetter, Ausfall ganzer Ernteteile, aber auch die überraschende Erkenntnis hinsichtlich der Attraktivität aller möglichen, auch uralten Gemüsesorten. Gemeinschaftliche Aktivitäten wie Ackerführungen, das gemeinsame Arbeiten an den „Ackersamstagen“ und Hoffeste mit Grillen und Betriebsführungen fanden und finden statt. Auch gibt es inzwischen Möglichkeiten erweiterter Einkäufe bis hin zu Zitrusfrüchten einer befreundeten Kooperative in Italien oder bei Olivenproduzenten in Griechenland.

Die gärtnerische Aufgabe übernahm vor Jahren Stefan Grundner, dessen Ideen und Engagement heutzutage aus der Solawi Bad Waldsee nicht mehr wegzudenken sind. Seine Ackerführungen gelten mittlerweile schon als Kultveranstaltungen. Immer wieder äußern sich die Mitglieder der Solawi begeistert über die Naturnähe, den engen Kontakt mit dem Ackerboden und das Jahreszyklus-Erleben in seinen unterschiedlichen Anforderungen. Dazu meint Stefan Grundner wenn er den Mystiker Rumi aus dem 13. Jahrhundert zitiert: „Genug der Worte, die eigentliche Arbeit wird von dem getan, der im Boden gräbt.“

Die Bad Waldseer Solawi vergibt noch einige Anteile für das kommende Wirtschaftsjahr, das am ersten April startet.