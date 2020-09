Gemischtes Wetter, starke Jugend, wenig Publikum

„Anders als sonst, aber gut“ – so beschreibt Johannes-Georg von Olnhausen das Reitturnier in Isny dieses Jahr. Der Vorsitzende des Reit- und Fahrvereins Isny-Rohrdorf hat mit seinem Team und dem pferdesportlichen Event am letzten Septemberwochenende vor allem Junioren und Reiter aus der Region angelockt.

In Dressur- und Springprüfungen bis zur Klasse M starteten die Teilnehmer unter ganz unterschiedlichen Bedingungen: Mal in eisigem Wind, Mal im strömendem Regen und am Sonntag in der goldenen Herbstsonne. Eine Herausforderung – vor allem für das Helferteam. „Der Platz war von Freitag bis Sonntag perfekt“, freute sich der sportliche Leiter Alvar Schmidt-Bandelow über die Verhältnisse und lobte damit vor allem die eisernen jungen Damen, die in mit eiskalten Fingern die Sprünge nach Missgeschicken wieder aufbauten.

Über die gepflegten Umstände freuten sich vor allem die Berufsreiter: „Zwei Reithallen, um die Pferde aufzuwärmen und eine Bewirtung mit einem warmen Essen sind bei so einem Wetter echter Luxus“, sagte ein Reiter, der aus seinem Tonnenschweren Pferde-LKW stieg. Etwa 60 Prozent des angemeldeten Starterfelds kamen zu den Prüfungen. Der Verein war bestens vorbereitet: Rund um die gesamte Reitanlage regelten die Mitglieder die Hygienemaßnahmen. An zwei Eingängen prüften Teams alle Besucher, gaben farbige Bändchen aus, registrierten die Gäste alphabetisch und wiesen auf die Regeln hin. „Die zwei Hütten, die die Stadt kostenlos zur Verfügung stellte, waren für diese Maßnahme echt wertvoll“, sagte Olnhausen.

Bürgermeister Rainer Magenreuter war am Sonntag persönlich auf der Anlage zu Gast und zeigte sich zufrieden mit dem Engagement des Vereins. Vom mehrseitigen Hygienekonzept bis zur Umsetzung gab es nichts auszusetzen. Maximal 500 Gäste durften die Reitanlage gleichzeitig betreten. Die sonst üppige und vielfältige Bewirtung war zum Schutz der Gäste etwas reduziert. Siegerehrungen gab es teils nur zu Fuß, ohne Handschlag und Küsschen und immer mit viel Abstand. Aber auch über die Distanz war eine Sache deutlich zu spüren: das Herzblut, dass alle mitbrachten. Für die Pferde, für die Nachwuchsarbeit, für den Sport. „Die Normalität tat allen gut. Und gerade die jungen Reiter waren unheimlich froh, dass sie starten konnten. Viele haben sich bei uns bedankt, dass wir es trotz der widrigen Umstände durchziehen“, sagte Olnhausen am Montag nach der Veranstaltung.

Viele andere Vereine sagten ihre Turniere ab, nur vereinzelt konnten gerade die Isnyer dieses Jahr überhaupt reiten. Darum machte den Teilnehmern das Reitturnier diesen Herbst besonders Spaß. „Platz gab’s genug – und beim Reiten ist eigentlich alles wie immer“, resümierte Sportchef Alvar Schmidt Bandelow, der wie viele aus dem Verein tagelang im Einsatz war.

Gerade für die Isnyer Reiter war das Turnier auf der hauseigenen Anlage eine gute Gelegenheit zu zeigen, dass sie fleißig trainiert hatten. Viele waren gerade vom Gastgebenden Verein erfolgreich am Start – auch viele Reiter aus den umliegenden bayerischen Gemeinden waren stark vertreten.