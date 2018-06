Gemeinschaftsschule: Zeitplan soll bleiben

Trotz des Wechsels an der Spitze des Kultusministeriums – der neue Minister Andreas Stoch (SPD) tritt sein Amt Ende Januar an – geht Schulamtsleiter Wolfgang Mäder davon aus, dass der Zeitplan für künftige Gemeinschaftsschulen beibehalten wird. Anfang Februar soll bekannt gegeben werden, welche Schulen zum Schuljahr 2013/14 starten können. Erbach, Schelklingen und Allmendingen hatten im Herbst einen Antrag auf Gemeinschaftsschule gestellt.

Erbachs Bürgermeister Achim Gaus hofft, dass sich die Entscheidung nicht verzögert. Denn ab März laufen die Anmeldungen für die weiterführenden Schulen, dann entscheiden die Eltern, auf welche Schule sie ihr Kind nach der vierten Klasse schicken. Dass sich grundsätzlich etwas an der Bildungspolitik ändert, glaubt Gaus indes nicht. In Sachen Gemeinschaftsschule „sieht es für uns positiv aus“, sagt er nach einem Gespräch im Schulamt, das am Dienstag stattgefunden hat. Die Schillerschule erfülle die Voraussetzungen. „Die Mindestschülerzahl erreicht Erbach auf jeden Fall“, so Gaus. Neben der Schülerzahl, die eine Zweizügigkeit ermöglichen muss, sind das pädagogische Konzept sowie das Raumkonzept Voraussetzungen für eine Genehmigung.

In Schelklingen und Allmendingen sind die Schülerzahlen der Knackpunkt. Sie reichen für eine Zweizügigkeit nicht aus (wir berichteten). Dennoch sind Allmendingens Bürgermeister Robert Rewitz und Jürgen Haas, Schulleiter der Heinrich-Kaim-Schule in Schelklingen, zuversichtlich. Rewitz setzt dabei auf die „regionale Gemeinschaftsschule“, das bedeutet, dass die regionalen Schülerströme mitberechnet würden. Da Ehingen und Munderkingen keinen Antrag auf Gemeinschaftsschule gestellt haben, ist Rewitz optimistisch, auch Schüler aus anderen Kommunen zu gewinnen. „ Der Antrag ist gestellt, jetzt sind wir gespannt“, sagt Rewitz. „Kleiner Lichtblick“

Auch Schulleiter Haas sieht den von der Landesregierung angekündigten regionalen Schulentwicklungsplan als Chance und als „kleinen Lichtblick“. Es geht dabei um ein landesweites Konzept über künftige Schulstandorte. Blaubeuren und Blaustein haben keinen Antrag auf Gemeinschaftsschule gestellt, und so wäre Schelklingen in Richtung Ulm gut positioniert, meint Haas.

In Absprache mit dem Schulamt will die Heinrich-Kaim-Schule zudem an der Qualitätssicherung arbeiten, eine neue Förderkonzeption erstellen und die Räume teils umgestalten.

Ein Teil des Preisgelds des Quarry Life Awards (für das Teeprojekt im Steinbruch) soll laut Haas dazu eingesetzt werden, Sitzsäcke und neues Mobiliar für das Schülercafé anzuschaffen.